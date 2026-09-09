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Ausgabe 806
Kultur

Xciting Festival

Unbekannte Klangräume

Xciting Festival: Unbekannte Klangräume
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Am 11. und 12. September findet an der Stuttgarter Wagenhalle zum achten Mal das Xciting Festival statt. Es präsentiert Musik jenseits gängiger Stilschubladen von New York bis Teheran. Und ist dieses Jahr trotz kommunaler Kürzungen größer denn je.

Zum Xciting-Festival 2026 kommt Lise Barkas mit Drehleier und Dudelsack. Foto: Zoe Heselton. Frühere Festival-Höhepunkte mit Klick auf den Pfeil.
Zum Xciting-Festival 2026 kommt Lise Barkas mit Drehleier und Dudelsack. Foto: Zoe Heselton. Frühere Festival-Höhepunkte mit Klick auf den Pfeil.
ACLDS aka Chris Douglas oder Scald Rougish, 2019. Foto: Thommy West
ACLDS aka Chris Douglas oder Scald Rougish, 2019. Foto: Thommy West
Kohei Matsunaga aus Japan, 2020. Foto: Thommy West
Kohei Matsunaga aus Japan, 2020. Foto: Thommy West
Arnaud Rivière und Édouard Ribouillault mit ihrer Association de Recherche Contre le Concert A_R_C_C, 2021. Foto: Joris Haas
Arnaud Rivière und Édouard Ribouillault mit ihrer Association de Recherche Contre le Concert A_R_C_C, 2021. Foto: Joris Haas
Die Band Księźyk aus Polen, 2021. Foto: Joris Haas
Die Band Księźyk aus Polen, 2021. Foto: Joris Haas
Válek Merta Tarnovski – Metal, Performance, 2025. Foto: Florian Siegert
Válek Merta Tarnovski – Metal, Performance, 2025. Foto: Florian Siegert
Yōko Higashi, Sängerin und Performerin aus Japan, 2025. Foto: Tom Stoêckl
Yōko Higashi, Sängerin und Performerin aus Japan, 2025. Foto: Tom Stoêckl
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Eine der Grundregeln des Xciting-Festivals lautet: Die Musiker:innen, die dort auftreten, dürfen in den vergangenen drei Jahren nicht in Stuttgart gespielt haben. Eine andere: Bunt soll es sein, nicht nur eine bestimmte Musikrichtung. Mal elektrisch, mal akustisch, teilweise sehr laut, dann wieder ganz leise und nach Musik zum konzentrierten Zuhören klingen am kommenden Wochenende beide Abende aus mit tanzbaren Clubsounds.

Moritz Junkermann hat Xciting 2019 ins Leben gerufen. Das Festival hat die Corona-Zeit gut überstanden und bisher auch die Kürzungen im kommunalen Kulturhaushalt: Elf Programmpunkte umfasst die achte Auflage am 11. und 12. September, mit Musiker:innen von New York bis Teheran. Ob es künftig so weiter gehen kann, ist ungewiss, aber aufgeben kommt für Junkermann nicht in Frage: "Wenn es kein Geld gibt, dann machen wir es trotzdem", sagt er.

Auf die Frage, woher seine Leidenschaft für Musik komme, muss Junkermann nicht lange überlegen: Seine Eltern hörten viel Jazz, erzählt er, daneben auch Klassik. Im Alter von neun Jahren nahmen sie ihn mit zu einem Konzert von Miles Davis, er ging aber auch mit ihnen in die Oper. In der Familie gab es keinen Fernseher, aber alle spielten ein Instrument, er selbst Trompete. Als Jugendlicher in den 1990er-Jahren begann er eigene Entdeckungen zu machen: in der Hip-Hop-Stadt Heidelberg, in der er aufgewachsen ist.

Maschinenlärm als Inspiration

Nach Stuttgart kam er vor mehr als zwanzig Jahren, weil ein Freund von ihm in den Eisenbahnwaggons am Nordbahnhof lebte – und er selbst bald auch. Dort lernte er Matski Aerts kennen, einen älteren niederländischen Tontechniker, der schon Tourneen berühmter Musiker:innen organisiert und 2010 in Idrija, Slowenien, ein kleines Festival für experimentelle Musik auf die Beine gestellt hatte. An den Waggons machten sie zusammen weiter – und irgendwann entstand die Idee für das Xciting Festival. 

Xciting-Macher Moritz Junkermann. Foto: Julian Rettig

Xciting-Macher Moritz Junkermann. Foto: Julian Rettig

Das Leben am Nordbahnhof hat Junkermann geprägt. Als Künstler hat er mit Graffiti angefangen, doch das klassische Style Writing – kunstvolle Schriftzüge wie schon im New York der 1970er-Jahre – reichte ihm bald nicht mehr aus. Er studierte Grafikdesign und Typografie in Basel und entwickelte dann an den Waggons, in der Nachbarschaft des Schrotthändlers Karle, seine "Alphanumerical Characters" aus Altmetall. "Characters" kann Buchstaben, Schriftzeichen, aber auch Roman- oder Filmfiguren bedeuten. Alex Bues, ein Musiker aus Basel, zu dem gleich noch mehr zu sagen sein wird, hat mit Junkermanns Charakteren tatsächlich einmal einen Animationsfilm gedreht. Musikalisch weckte das Bahngelände am Nordbahnhof mit dem ständigen Lärm der Maschinen Junkermanns Interesse an Noise und Industrial.

Sein erster Schritt als Veranstalter, noch an den Waggons, bestand darin, "Wordsound" anzuschreiben, ein New Yorker Label für Dub und Hip-Hop. Er buchte gleich drei Musiker:innen. Einer von ihnen, der Rapper Sensational, der seine rhythmischen Soundcollagen aus Großstadt-Umweltgeräuschen generiert hat, hätte auch dieses Jahr wieder kommen sollen. Nun ist er Anfang August unerwartet verstorben. Ein zweistündiger Film über ihn von Skiz Fernando, dem Inhaber des Labels, wird am kommenden Samstag ab 19 Uhr zu sehen sein. Ein alter Weggefährte, der DJ Madteo, will zum Abschluss des Festivals bis in die frühen Morgenstunden auflegen.

Junkermann veranstaltet das Festival dieses Jahr zum ersten Mal allein – Aerts hat sich nach Portugal zurückgezogen. Das Programm zeigt, wie weit er inzwischen über seine Anfänge hinausgewachsen ist. Komposition trifft auf Improvisation, neben abstrakte elektronische Klanglandschaften und zerhackte Breakcore-Rhythmen treten neue Spielweisen auf alten Instrumenten, wenn etwa die Straßburgerin Lise Barkas dem Dudelsack und der Drehleier völlig andere Töne entlockt als die üblichen Mittelalter-Klischees. 

Elektronik-Musiker Sote alias Ata Ebtekar, der diesjährige Stargast – wenn er es schafft, aus Teheran anzureisen. Foto: Sote

Elektronik-Musiker Sote alias Ata Ebtekar, der diesjährige Stargast – wenn er es schafft, aus Teheran anzureisen. Foto: Sote

Zwischen Clubsounds und Klangkunst

Spannend bis zuletzt wird es im Fall von Ata Ebtekar. Der Komponist komplexer elektronischer Klanggebilde, der unter dem Namen Sote auftritt, lebt in Teheran und hat dort ein Festival für elektronische Musik ins Leben gerufen. In Hamburg geboren, vorwiegend im Iran aufgewachsen, hat er 25 Jahre in Kalifornien gelebt und besitzt nun die amerikanische und die iranische Staatsbürgerschaft. Auf dem Programm steht eine audiovisuelle Installation mit dem niederländisch-saudi-arabischen Künstler Tarik Barri. Sote ist guter Dinge, dass es mit der Anreise klappen wird, aber sicher kann das in der gegenwärtigen Lage niemand sagen.

Das Festival beginnt am Freitag mit dem Genfer Improvisationsmusiker und Komponisten Jacques Demierre, der mit dem barocken Spinett ganz anders umgeht als die Interpreten von Johann Sebastian Bach, gefolgt von einem deutsch-polnischen Duo zwischen Clubsounds und Klangkunst und den erweiterten Spieltechniken der Dänin Maria Bertel auf der Posaune. Bevor der erste Tag mit Techno und Ambient von Alex Cortex ausklingt, einem alten Freund Junkermanns, der einmal in Clubs wie dem Berliner Berghain aufgelegt hat, steht ein besonderes Highlight auf dem Programm: zwei Kompositionen des bereits erwähnten Alex Bues für das dreiköpfige Ensemble "Liminal Resonatrix" und die Cellistin Nicola Romanò. Das Konzert wird vom SWR für die Reihe "JetztMusik" aufgezeichnet. Das ist neu, so etwas gab es beim Xciting Festival noch nicht, und vielleicht hängt es damit zusammen, dass der Musikfonds, ein Verein zur "Förderung der aktuellen Musik aller Sparten in ihrer Vielfalt und Komplexität" das Festival dieses Jahr mit 24.000 Euro unterstützt: Bei einem Etat von 55.000 Euro keine Kleinigkeit, zumal die Stadt ihren Beitrag von bisher 20.000 Euro auf 16.000 gekürzt hat. 5.000 Euro kommen von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, bei der Junkermann einen Antrag gestellt hat, nachdem ihm aufgefallen war, dass er fünf Schweizer:innen im Programm hatte. Alles in allem ist das Festival damit besser ausgestattet als je zuvor.

Ob sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen wird, ist jedoch alles andere als sicher. Um dem Festival organisatorisch wie finanziell eine etwas breitere Basis zu verschaffen, hat Junkermann einen Verein gegründet. Auf Dauer möchte er seine Ideen nicht allein, sondern im Dialog mit anderen entwickeln. Für Organisation und Aufbau ist er ohnehin auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen. 

Zuerst spart Junkermann an sich selbst 

In seine Förderanträge hat Junkermanns auch einen Betrag für die eigene kuratorische Arbeit eingetragen, der freilich seinen tatsächlichen organisatorischen Aufwand bei weitem nicht abdeckt. Sollte es zu Engpässen kommen, will er hier zuerst sparen, denn für seinen Lebensunterhalt ist er nicht auf das Festival angewiesen. Er hat sich für einen Brotjob entschieden: Schwerstbehindertenbetreuung, 60 Stunden im Monat, in der Regel nachts. Das hilft ihm, geerdet zu bleiben, meint er. Dazu kommen weitere Einnahmen aus gelegentlichen Grafikdesign-Aufträgen und durch die Kunst. Da er keine Familie hat und kein Auto und keinen teuren Urlaub macht, kommt er über die Runden.

Musik, die in keine Schublade passt und noch nie in Stuttgart zu hören war: Ein kommerzieller Konzertveranstalter würde sich auf so etwas niemals einlassen. Die meisten Menschen gehen in Konzerte, um zu hören, was sie schon kennen: ihre Lieblings-Bands, bekannte Songs oder Musikstücke, eine bestimmte Musikrichtung. Eintritt zu zahlen für etwas, was man noch nicht kennt, setzt eine gute Portion Neugier voraus. Junkermann hofft, dass das Festival auf Dauer zum Selbstläufer wird. Doch soweit ist es noch nicht. Die Eintrittsgelder decken nur ungefähr ein Siebtel der Ausgaben. Und der Platz im Projektraum der Wagenhalle ist ohnehin begrenzt.

Wie es in der Zukunft weitergeht, steht noch keineswegs fest. Eine bisher nur auf Zeit gewährte institutionelle Förderung der Stadt läuft im kommenden Jahr aus. Stiftungsgelder können nur von Mal zu Mal neu beantragt werden. "Dauerförderungen sind ausgeschlossen", heißt es explizit in den Regularien des Musikfonds. Aufgeben kommt für Junkermann aber nicht in Frage. Das Festival ist sein Lebensinhalt, mehr noch als seine Kunst. Er hat sich einen ganz eigenen Kosmos aufgebaut: eine Plattform für aktuelle globale Musik jenseits aller gängigen Kategorien.

"In seiner achten Ausgabe präsentiert sich das Festival so umfangreich wie nie zuvor und setzt in Zeiten kulturpolitischer Sparmaßnahmen ein Zeichen für künstlerische Vielfalt und internationale Vernetzung", schreibt ausgerechnet die Stadt Stuttgart auf ihrer Homepage. Bleibt zu hoffen, dass sich der Gemeinderat daran erinnert, wenn die nächste Runde kulturpolitischer Sparmaßnahmen auf der Tagesordnung steht.


Xciting-Festival am Freitag und Samstag, 11. und 12. September im Projektraum des Kunstvereins Wagenhalle, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart. Alle Infos hier.

Festivalplakat auf Festivalplakat. Foto: Julian Rettig

Festivalplakat auf Festivalplakat. Foto: Julian Rettig

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