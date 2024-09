Camp Festival: Abstrakt und schillernd mit splitterndem Klang

Nun streckten Dähn und Maos wieder ihre Fühler aus, luden ein – und die Künstler:innen kamen, aus Deutschland, der Ukraine, den USA, um drei Tage die Zusammenarbeit zu entdecken. Bewusst setzen die Kuratoren einen Schwerpunkt auf die Ukraine – vier Künstlerinnen und ein Künstler stammen von dort. Zumeist haben sie ihre Heimat verlassen. Dmytro Radzetskyi, als einziger Mann in der ukrainischen Gruppe, wurde nicht zum Militär eingezogen. Seit Januar trafen sich alle Beteiligten in Zoom-Gesprächen und bereiteten sich auf ihre Zusammenarbeit vor. "Es gab dabei schon makabre Situationen", erzählt Thomas Maos. "Wir waren an einem Abend mit Dmytro im Zoom, als in Kiew der Bombenalarm losging. 'I’m sick of this Noise', sagte Dmytro und begann, in der Tonhöhe des Alarms auf seinem Klavier zu spielen."

Svitlana Reinish ist eine ukrainische Medienkünstlerin. Sie lebt in London und entwickelt Videoprojektionen, mit denen sie Gebäude bespielt oder Konzerte begleitet. "In den Performances, die hier entstanden sind", sagt sie, "greift keiner von uns auf das Thema Krieg zurück. Aber als wir uns zuerst trafen, beschlossen wir, als Künstler:innen aus der Ukraine, ein eigenes Projekt über den Krieg umzusetzen. Wir waren zu viert – zwei Musiker, eine Tänzerin und ich, mit meinen Visuals – und die Arbeit fiel uns sehr leicht. Wir mussten uns nicht untereinander absprechen, wir mussten uns nichts erklären, jeder von uns wusste, worum es ging und was der andere fühlte. Wir möchten diese Zusammenarbeit nun fortsetzen."

Größte Herausforderung: "Die Kontrolle über alles aufgeben."

Die dreiteilige Präsentation konzentrierter Kreativität, mit der das Camp Festival am Samstagabend endet, ist ein berauschendes, intensives Erlebnis und das Ergebnis eines vielschichten Prozesses. Für die Künstler:innen stand dieser Prozess im Vordergrund. Darin liegt der besondere Charakter des Camp Festivals: Oft arbeiteten die Teilnehmer:innen zuvor kaum je in einem vergleichbaren Kontext. Sie kommen zusammen, sie bringen ihre künstlerische Vergangenheit mit, ihre Handschrift, ihre Erfahrungen, um in einem knapp bemessenen Zeitraum etwas Gemeinsames, Neues zu erschaffen. 2024 ist dieser Zeitraum noch knapper bemessen: Nicht nur das Camp Festival feiert ein Jubiläum, auch die Wagenhallen als Eventlocation werden 20 Jahre alt. Ein Anlass, aus dem heraus Stefan Mellmann, Geschäftsführer der Wagenhallen, dem Festival für drei Tage Räume zur Verfügung stellte. In anderen Jahren erstreckte es sich über eine Woche. Die Zeit für Gespräche und ein besseres Kennenlernen fehlte den Künstler:innen, der Produktionsdruck war größer.