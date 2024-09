Stadttauben: Vom Haustier zum Hasstier

Vergleichen lässt sich der Umgang mit Mensch und Tier in der sogenannten defensiven Architektur: Wo Bänke so gebaut sind, dass Obdachlose nicht auf ihnen schlafen können, gibt es auch "Spikes", die die Tauben von den Dächern fernhalten. "Jeder lebt gerne in einer sauberen, aufgeräumten Stadt", sagt Faix. "Aber indem wir über architektonische Maßnahmen ausgrenzen, lösen wir das Problem nicht. Wir schaffen nur ein negatives Stadtbild. Wir machen uns selbst das Leben schwer. Und Obdachlose oder Tauben können vielleicht gar nichts dafür, wenn es in der Stadt dreckig ist."

Anna-Vanadis Faix wurde in Herrenberg geboren, lebt in Gärtringen. Sie studierte in Tübingen Philosophie und Volkswirtschaftslehre, interessiert sich auch für Wissenschaftsphilosophie und Physik, promoviert derzeit in München in praktischer Philosophie. Sie hat sich mit Businesskonzepten beschäftigt und mit den oft unausgesprochenen Vorannahmen, auf denen sie beruhen, mit Systemen, die als selbstverständlich gelten, ohne je hinterfragt zu werden.

Zum Tierschutz kam Anna-Vanadis Faix früh. Bevor sie ihr Abitur ablegte, arbeitete sie schon in einem Tierheim mit. Über den Tierschutzverein Böblingen kam sie in Kontakt mit dem Verein Straßentaube und Stadtleben, der seinen Sitz in Balingen hat. "Ich hatte schon immer eine gewisse Form von Empathie für Tiere und ich habe erfahren, wie groß das Leid der Stadttauben ist." Gemeinsam mit anderen Tierfreund:innen versucht sie zu helfen, versorgt verletzte Tauben, bemüht sich, Kommunen zu einer Änderung im Umgang mit Tauben zu bewegen, zum Bau von Taubenschlägen, zur Aufhebung von Fütterungsverboten. Die Stadt Stuttgart investiert jährlich 250.000 Euro in die Pflege von Tauben und die Betreuung mehrerer Taubenschläge und Taubentürme, seit Juni besitzt auch der Stuttgarter Stadtbezirk Mühlhausen einen Taubenwagen – langsam scheint das Blatt sich zu wenden.