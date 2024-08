Greifvogelstation Bad Friedrichshall: Falken retten im Ehrenamt

Mit zwei Fingern öffnet er den Schnabel des Waldkauzes. In der Zunge ist ein Loch, die Luftröhre. Greifvögel decken ihren Wasserbedarf hauptsächlich über die Nahrung ab. Führt man ihnen über den Schnabel Wasser zu, können sie daran ersticken. Weber lässt den Schnabel wieder zuschnappen und schiebt an der Seite des Vogels die Federn beiseite. Eine große Öffnung – das Ohr – kommt zum Vorschein. Die Ohren des Waldkauzes sind an den Seiten versetzt angebracht, so kann er anhand des Schalls schnell erkennen, wo sich die Beute befindet. Dieser Waldkauz ist in der Station, weil er sich in einem Stacheldraht verfangen und so einen Flügel verletzt hat. Nun zieht sich eine genähte Wunde an der Flügeloberseite entlang. Helmut Weber wirft den Waldkauz zurück in die Voliere und der Vogel fliegt mühsam auf einen Ast.