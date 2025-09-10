Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 754
Gesellschaft

Buch "Mut zum Unmut"

Ein Lob der Renitenz

Buch "Mut zum Unmut": Ein Lob der Renitenz
|

Datum:

Wann, wenn nicht jetzt, fragen die Autoren Matthias Meisner und Paul Starzmann und wollen eine Anleitung geben zur politischen Widerspenstigkeit. "Mut zum Unmut" heißt ihr Buch, das sich den Renitenten widmet, die Politik und Gesellschaft Feuer unterm Hintern machen. Ein Buchauszug.

Applaus für den "Bossing"-Meister? Führende Köpfe aus Politik und Wirtschaft beim Unternehmertag 2025 in Stuttgart. Foto: Julian Rettig
Applaus für den "Bossing"-Meister? Führende Köpfe aus Politik und Wirtschaft beim Unternehmertag 2025 in Stuttgart. Foto: Julian Rettig

Es geht um Kinder, die von Anfang an erzogen werden, "brav" zu sein und angepasst. Um Klimaaktivist:innen, denen Autofahrende über Hände und Füße fahren. Um Mnyaka Sururu Mboro, einen heute alten Mann aus Tansania, der nicht locker lässt, koloniale Straßennamen anzuprangern, egal, welche Steine ihm in den Weg gelegt werden.

Die beiden Autoren Matthias Meisner und Paul Starzmann, beide Journalisten, legen den Finger in die Wunden unserer Zeit. Betriebsräte werden gemobbt, Demonstrierende immer öfter staatlich bedrängt, mit den heutigen technischen Mitteln ist Überwachung kein Problem mehr. Die Autoren rufen dagegen zur Renitenz auf, dazu, Banden zu bilden.

Sie haben viele tolle kleine Geschichten von Menschen zusammengetragen, die sich gerade in diesen Zeiten auflehnen, die nicht den Mund halten, nicht klein beigeben. Es geht um Menschen mit Mut und Chuzpe. Frauen, der "weiblichen Renitenz", ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Ebenso dem Streikrecht, das wieder unter Beschuss steht, und ganz generell dem Protest, vor allem dem antifaschistischen: "Gerade in den Zeiten des Rechtsrucks ist Aufbegehren wichtiger denn je. Doch immer wieder wird Protest bekämpft – von der Politik, der Polizei, dem Staat. Selbst Berufsverbote gibt es wieder. Das ist fatal. Denn Neutralität endet, wenn die Demokratie zu verteidigen ist", schreiben die Autoren. Und weiter: "Auf den Staat, das hat die Antifaschistin und Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano konstatiert, kann man sich beim Kampf gegen rechts eher nicht verlassen. Auf die vielen aufrechten Bürger:innen, die es in Deutschland gibt, allerdings schon."

Es geht im Buch auch um Medien und – das als Transparenzhinweis – sogar prominent um die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Kontext und einem Neonazi. Wir veröffentlichen hier einen stark gekürzten Auszug aus dem Kapitel "Arbeit".

Buchauszug: Mut zum Unmut

Von Matthias Meisner und Paul Starzmann

Das Geschäft mit den guten Tipps für Arbeitgeber:innen boomt. Fast 50 Milliarden Euro Umsatz hat die Consultingbranche in Deutschland laut Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen allein im Jahr 2023 gemacht. Tendenz steigend, der Wirtschaftszweig wächst seit Jahren. […]

Ein weit verzweigtes Netzwerk aus Dienstleistern steht Arbeitgeber:innen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, den Druck auf Beschäftigte zu erhöhen, mehr Arbeit für den gleichen Lohn durchzusetzen und ja, auch Mitarbeitende gnadenlos zu mobben und auszubeuten.

Eine Studie der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung (OBS) zeigt die Tricks und Strategien der Arbeitgeber:innen. Die Untersuchung stammt aus dem Jahr 2014. Schon damals konnten die Autoren eine besorgniserregende Entwicklung beobachten. So zeigen sie in dem Papier Methoden des "Union-Busting" auf – also Mittel und Wege, mit denen Unternehmen das gesetzlich verankerte Mitbestimmungsrecht der Beschäftigten gezielt zu untergraben versuchen. "Systematisch versuchen sie, die Etablierung und Arbeit gewerkschaftlicher Betriebsräte in ihren Betrieben zu be- und zu verhindern – oftmals unter Beteiligung spezialisierter Anwälte, Medienagenturen und Detekteien", schreiben die Autoren Werner Rügemer und Emlar Wigand. "Zu deren Repertoire gehören die Verhinderung oder Manipulierung von Betriebsratswahlen, die Einschüchterung und Überwachung von Betriebsräten oder Betriebsratswahlkandidaten, Vorteilsgewährung für unternehmerfreundliche Betriebsräte oder die Verhinderung von kritischen Presseberichten."

Kurs für Arbeitgeber: "Störenfriede im Betrieb"

Manche Methoden sind eindeutig illegal: Schikanen, Spionage, Mobbing. Selbst vor Gewalt schrecken einzelne Firmen nicht zurück. Andere suchen nach Schlupflöchern im Arbeitsrecht – und erhalten dabei bereitwillig Hilfe von spezialisierten Anwaltskanzleien.

Eine der bekanntesten ist Schreiner & Partner mit Hauptsitz im sauerländischen Attendorn und Zweigstellen in Hamburg, Dresden und Karlsruhe. Auf ihrer Webseite bietet die Kanzlei "Seminare für die Praxis" an. Rund 900 Euro kostet der halbtägige Kurs "Störenfriede im Betrieb. So trennen Sie sich von schwierigen Mitarbeitern". Für den gleichen Preis kann man sich auch zum Thema "Krankheit und Fehlverhalten als Kündigungsgrund" fortbilden. Motto: "So kündigen Sie 'die Richtigen'". Auch den "Umgang mit 'Low Performern'" kann man bei Schreiner & Partner für 900 Euro lernen.

Ein anderes Spezialgebiet der Kanzlei ist Hilfe bei der Verhinderung von Betriebsräten. Der Vorschlag, der in den vergangenen Jahren immer häufiger zu hören ist: Statt eines Betriebsrats sollten die Beschäftigten doch lieber einen "Belegschaftsausschuss" gründen. Der Vorteil für die Arbeitgeber:innen wird auf der Webseite von Schreiner & Partner so beschrieben: "Sowohl was die Wahl eines solchen Gremiums als auch was dessen Rechte anbelangt, ist man nicht an die starren Regeln des Betriebsverfassungsgesetzes gebunden." Gemeint ist: Ein Belegschaftsausschuss ist die bequemere Lösung für die Unternehmen, weil er deutlich weniger Rechte hat. So kann ein Belegschaftsausschuss – im Gegensatz zum Betriebsrat – etwa nicht vors Arbeitsgericht ziehen. […]

Geht es um die Ausbeutung der Beschäftigten, um den Kampf gegen Gewerkschaften und Mitbestimmung, entwickelt manch ein Unternehmen viel Kreativität. Deutsche Reedereien lassen ihre Schiffe unter der Flagge von Billiglohnländern fahren, um weniger Lohn oder Sozialausgaben zahlen zu müssen. Viele Firmen stellen "Scheinselbstständige" ein, die zwar fest in den täglichen Arbeitsablauf eingebunden sind, sich aber als Freiberufler:innen eigenständig um ihre soziale Absicherung wie Kranken- und Rentenversicherung kümmern müssen. Konzerne wie McDonald's verlagern ihre Pflichten als Arbeitgeber gleich ganz über ein Franchisemodell an Subunternehmer:innen. 94 Prozent der 1.430 McDonald's-Filialen in Deutschland werden nach Angaben des Konzerns als "mittelständische Unternehmen selbstständig von unseren Franchisenehmer:innen betrieben". Dabei kann von Mittelstand bei einem Konzern mit weltweit 40.000 Niederlassungen und einem Jahresgewinn von rund 6 Milliarden Euro kaum die Rede sein. […]

Gemeinsame Sache von Unternehmen und Unis

Viele der Ideen, auf denen oft die Geschäftsmodelle von Konzernen wie McDonald's, aber auch von Discountern wie Aldi oder Lidl beruhen, sind keineswegs die Erfindungen der Unternehmen selbst. Oft stammen sie aus dem akademischen Betrieb, aus BWL-Instituten oder juristischen Fakultäten. "Nach der klassischen Auffassung war das Arbeitsrecht ein Schutzrecht für Arbeitnehmer", schreiben Rügemer und Wigand in ihrer OBS-Studie. "Die Vertreter dieser Richtung an den Universitäten sind inzwischen fast vollständig abgelöst worden durch Professoren, die Arbeitsrecht als Teil des Privatrechts und als Kampfrecht im Interesse der Unternehmensseite verstehen."

Nicht selten kommt es dabei zu einer unguten Verquickung von arbeitgebernahen Organisationen und staatlichen Einrichtungen wie Hochschulen und Universitäten. Das "Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht" (ZAAR) wurde etwa 2002 von Lobbyverbänden der Metall-, Elektro- und Chemieindustrie gegründet. Es ist zwar privat finanziert, aber fest in die Strukturen der Ludwig-Maximilian-Universität München eingebettet.

Auch Stiftungen wie Bertelsmann und die Carl Friedrich von Weizsäcker-Stiftung engagieren sich in dem Bereich. Das Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit wird von der 1997 gegründeten Deutschen Post Stiftung finanziert. Es war laut der OBS-Studie maßgeblich an der Planung der Agenda 2010 unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder beteiligt und spielte "in der Vorbereitung der Hartz-Gesetze eine wichtige Rolle". […]

Es sind jedoch nicht nur solche strukturellen Methoden, mit denen Unternehmen Druck auf Beschäftigte aufbauen. Oft greifen sie Einzelne an, nehmen Betriebsratsmitglieder ins Visier, schüchtern Mitarbeitende ein, ja, bedrohen und schikanieren sie regelrecht. "Bossing" heißt die Methode – also Mobbing durch den Chef.

Isolation, Rufschädigung und "sozialer Tod"

Einer, der das Problem gut kennt, ist Albrecht Kieser. Seitdem der Journalist 2009 ein Radiofeature über Unterdrückung am Arbeitsplatz gemacht hat, lässt ihn das Thema nicht mehr los. "Bossing-Industrie" nennt er das weitverzweigte Netzwerk aus Beratungsfirmen, Anwaltskanzleien, Lobbyverbänden und Privatdetekteien, die den Unternehmen beim Kampf gegen ihre Beschäftigten helfen. Kieser hat sich dem Widerstand dagegen verschrieben.

Er gründete 2012 den Verein "Work Watch", der vom Investigativjournalisten Günter Wallraff unterstützt wird. Die kleine Gruppe "berät und unterstützt Betriebsratsgremien und engagierte Mitarbeiter:innen, die von ihren Vorgesetzten systematisch mit bewusst gestreuten Gerüchten, fragwürdigen Abmahnungen, haltlosen Kündigungen, Androhung von Regressforderungen, Erpressung und manchmal auch mit dem Einsatz von Detektiven drangsaliert werden", heißt es auf der Webseite. […]

Bei seiner Arbeit blickt Kieser nicht selten in Abgründe. Und er hat schon einiges gesehen. Er erzählt von Fällen, in denen Vorgesetzte einen missliebigen Beschäftigten oder eine aufmüpfige Beschäftigte so lange drangsalieren, bis die Person seelisch zerbricht. "Nicht selten zielen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber darauf, das soziale Umfeld eines Mitarbeiters zu zerstören", sagt Kieser. "Erst isolieren sie die betroffene Person am Arbeitsplatz, reden schlecht über sie. Dann dringen sie in den Bekannten- und Freundeskreis ein und streuen dort Gerüchte, um den Ruf der Person zu schädigen." […]

Auch erteilen Unternehmen ihren Beschäftigten oft einen Maulkorb. "Bemühungen, Betriebsratsmitglieder wegen öffentlicher oder halböffentlicher Äußerungen zu belangen, gehören zum Standardrepertoire", heißt es in der OBS–Studie. Betroffenen wird nach kritischen Äußerungen über die Arbeitsbedingungen geschäftsschädigendes Verhalten oder Störung des Betriebsfriedens vorgeworfen. "Dass diese Konstruktionen in den meisten Fällen vor Gerichten scheitern, hindert die Strategen nicht daran, sie beständig einzusetzen." […]

In manchen Fällen versuchen Unternehmen, in Ungnade gefallene Beschäftigte in den "sozialen Tod" zu treiben, wie es in der Studie heißt. In der Untersuchung sind Fälle dokumentiert, in denen Beschäftigten bei Androhung hoher Strafen verboten wird, mit einer bestimmten Person im Betrieb zu interagieren. "Bei Zuwiderhandlung mussten die Beschäftigten zu eindringlichen Gesprächen im Personalbüro erscheinen und über die Inhalte ihrer Konversationen mit der Zielperson Auskunft geben."

Das kennt auch Albrecht Kieser von "Work Watch": "Es kommt immer wieder vor, dass Vorgesetzte die gesamte Belegschaft unter Druck setzen, sich von einem bestimmten Kollegen abzuwenden." Die totale Isolierung soll die Betroffenen zur Aufgabe zwingen, damit sie den Betrieb verlassen. Dazu gehört auch die "Pathologisierung" von renitenten Beschäftigten. "Den Betroffenen wird suggeriert, sie seien krank, ihr Widerstand sei pathologisch, neurotisch, Folge einer Persönlichkeitsstörung." […]

"Wir müssen uns zusammenschließen"

Die hier geschilderten Fälle mögen extrem sein. Ausnahmen sind minutiöse Überwachung, Schikanen und Psychoterror in der Arbeitswelt allerdings nicht. Wer sich einmal in den Fängen eines fiesen Chefs oder einer übergriffigen Chefin befindet, kommt da so schnell nicht mehr heraus. Und auch wenn die Belastung im Job moderat ist, man Mobbing nur ab und an erlebt, kann das auf Dauer krank machen.

Buchcover: Dietz-Verlag

Buchcover: Dietz-Verlag

Aber sind wir dem denn wirklich schutzlos ausgeliefert? Oder können wir uns dagegen wehren? Tatsächlich ist Widerstand möglich, sinnvoll und nicht selten auch erfolgreich. Renitenz im Job ist zwar oft schwieriger als in anderen Lebensbereichen, aber dafür dort umso wichtiger und nötiger.

Dafür braucht es dreierlei Dinge: Wir müssen zunächst das Verhältnis zwischen Arbeit und Leben neu denken, uns befreien von einer angeblichen "Arbeitsmoral", die mit Moral jedoch kaum etwas zu tun hat. Dazu gehört, die Einstellungen und Ideologie zu hinterfragen, die uns immer weiter hineintreibt in den Strudel aus Stress, Dauerbelastung und Frust. Hier geht es ums Umdenken und Grenzensetzen – und auch darum, Vorgesetzte zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung zu drangen.

Auch können wir neue Methoden entwickeln, wie wir uns als Einzelne gegen übergriffige Vorgesetzte wehren können, diskret und unterschwellig, wenn's sein muss. Und wir müssen uns organisieren, zusammenschließen. Denn alleine geht man schnell unter im Getriebe der Arbeitswelt. Dafür benötigen wir die Gewerkschaften. Doch die brauchen zugleich Reformen, damit sie ihre Hauptaufgabe – den Schutz und die Verteidigung der Grundrechte für Beschäftigte – auch in Zukunft wahrnehmen können.


Matthias Meisner, Paul Starzmann: Mut zum Unmut – Eine Anleitung zur politischen Widerspenstigkeit. Dietz-Verlag, Taschenbuch, 256 Seiten. Ab Mitte September für 22 Euro zu haben.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

03.09.2025
Soziale Bewegungen
Der Kampf auf den Straßen

Die Stuttgarter Soziologin Annette Ohme-Reinicke hat ein Buch geschrieben über soziale Bewegungen im Laufe der Geschichte – ob Französische Revolution oder Fridays for Future. Eine kleine Perle lesen Sie auszugsweise hier. Denn gegen überteuerte…

1 Kommentar
16.07.2025
Verdi Baden-Württemberg
Links im nach rechts gerückten Land

Neue Leute, neue Inhalte? Verdi Baden-Württemberg hat sich neue Leitungsköpfe gewählt. Mit Maike Schollenberger steht eine dezidiert linke und junge Frau an der Spitze, flankiert wird sie von Benjamin Stein und Hanna Binder. Im Gespräch mit Kontext…

1 Kommentar
21.05.2025
20 Jahre Allmende Stetten
Linke Lufthoheit seit 1968

Ebbe Kögel ist polyglotter Dorf-Anarchist, passionierter Quälgeist und Bademeister mit Master-Abschluss. Vor 20 Jahre hat er den Verein Allmende Stetten mitgegründet, der Kultur und Politik ins schwäbische Remstal bringt.

5 Kommentare
30.04.2025
1. Mai in Stuttgart
Täter-Opfer-Umkehr mit Tradition

In den Vorjahren ging die Stuttgarter Polizei mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die "Revolutionäre 1. Mai Demo" vor. Gerechtfertigt wurde das durch angebliche Angriffe der Protestierenden. Dabei lassen sich eindeutig Falschaussagen nachweisen…
09.07.2025
Justiz gegen Klima-Aktivismus
Verwerflichkeit und Weltverbrennung

Auch im seit 14 Jahren grün regierten Baden-Württemberg verursacht der Klimawandel einen rasanten Artenschwund. Währenddessen geht die Justiz überhart gegen Aktivist:innen vor.

1 Kommentar
18.06.2025
Weltrekordversuch in Herrenberg
Das Windrad lebt

Bisher hält Wien den Weltrekord, doch am 29. Juni wollen in Herrenberg mehrere Hundert Menschen das größte lebendige Windrad aller Zeiten bilden. Und so ein Zeichen setzen, dass saubere und erneuerbare Energie eine gute Idee ist.
01.01.2025
Demokratiebündnisse in BW
Zähe Arbeit

Anfang des Jahres sorgte "Correctiv" mit seiner Recherche zum Potsdamer Treffen für Aufruhr. In ganz Deutschland gingen Menschen auf die Straße und solidarisierten sich mit Migrant:innen. Viele Bündnisse sind entstanden und verabschiedeten…

3 Kommentare
27.11.2024
Stuttgarter Kesselbambule
Realpolitik und Utopie

Aktivist:innen treffen sich in Bad Cannstatt zu einer Konferenz, um sich zu vernetzen und Ideen für eine klimaschonende Mobilität der Zukunft zu entwerfen. Währenddessen kämpft im Stuttgarter Gemeinderat ein Block aus CDU, Freien Wählern, FDP und AfD…
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 754 vom 10.09.2025

Klaus Gietingers Bauernkriegsfilm "Lond it luck"
"Ausrotten werd' ich die!"

Wenig Geld, viel cineastische Leidenschaft: 1979 drehte Klaus Gietinger auf Super 8 den Spielfilm…
Kontext im Merlin
Das scheinbar Unmögliche versuchen

Die Lage in Gaza wird immer katastrophaler. Die Bilder sind kaum noch zu ertragen. Und immer, wenn…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 754 / "Nicht so lange klatschen" / Helga Stöhr-Strauch / vor 35 Minuten 28 Sekunden
Hervorragend zusammengefasst. Respekt, lieber Elias Raatz! Und die Bauchschmerzen, die das Ganze sicher verursacht hat, kann man sehr gut mit Heilerde lindern.

Ausgabe 754 / "Nicht so lange klatschen" / Sabine Hofmann-Stadtländer / vor 1 Stunde 11 Minuten
Ich habe mir die Veranstaltung im Livestream angeschaut und war ebenfalls höllisch entsetzt. Einen Deal mit der AfD zu machen, nur um eine Minidemo von (vielleicht) 35 AfDler*innen und eine Gegendemo zu verhindern - dafür hat Palmer einen unnötig hohen...

Ausgabe 753 / Der Eindringling / peter nowak / vor 10 Stunden 32 Minuten
Frau S. hat am Abend gekocht und auch mit dem Messer hantiert (siehe Zitat): "S. beschreibt, dass sie sich am Tag vor dem Vorfall viel Zeit dafür genommen hat, eine ordentliche Tomatensauce anzusetzen: also zehn Kilo frische Tomaten einkochen und...

Ausgabe 753 / Der Eindringling / Marlies Beitz / vor 15 Stunden 19 Minuten
Interessant finde ich, dass die StZ nichts über diesen Waschbären-Angriff geschrieben hat - oder gabe ich etwas übersehen? Und die BILD?

Ausgabe 753 / Die CDU und die faulen Ausländer / Ralf / vor 1 Tag 13 Stunden
""Gerade im Hinblick auf die häufig geäußerte Aussage, Asylbewerber würden 'gerne arbeiten, dürften aber nicht', stellt sich zunehmend die Frage, was passiert, wenn ihnen ein freiwilliges, niedrigschwelliges Angebot unterbreitet wird,...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!