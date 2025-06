Weltrekordversuch in Herrenberg: Das Windrad lebt

Am Ende der Generalprobe klappt es dann auch mit den rotierenden Flügeln des menschlichen Windrads: Die Mast-Gruppe sitzt auf dem Boden und lässt dabei Reihen frei, die Rotorist:innen halten ihre Formation mit Hilfe eines Seils, ein Taktgeber gibt per Mikrofon das Tempo vor. Und wie sich das für ein Windrad gehört, lautet das Kommando, um sich in Bewegung zu setzten, nicht "Wasser marsch!", sondern "Wind bläst!".

Elf Radrouten sind geplant, damit Interessierte am 29. Juni umweltfreundlich in der Gruppe aus Tübingen, Stuttgart, Schönaich, Sindelfingen, Waldenbuch, Wannweil, Böblingen, Ehningen, Holzgerlingen und dem Remstal anreißen können. Wie viele am Ende kommen, sei eine "Überraschungstüte", sagt Felix Beslmeisl, der fest damit rechnet, dass es genug für einen Rekord werden. Am liebsten wäre ihm allerdings, wenn die Aktion Nachahmer:innen findet und "wir den Weltrekord nach vielleicht zwei Jahren wieder abgeben".



Größtes lebendiges Windrad der Welt – am Sonntag, 29. Juni um 15 Uhr startet der Weltrekordversuch auf der Festwiese in Herrenberg. Mehr dazu hier, Infos zur Radsternfahrt hier.