Treibhausgas-Skandal bei Solvay: Die Hydra am Neckar

Zurückweisen, in Zweifel ziehen, dementieren, später dann doch noch zurückrudern: Auch im CDU-geführten hessischen Umweltministerium war man erstaunt über die Argumentation der grünen Amtskollegin in Stuttgart. Und die Atmosphärenwissenschaftler der Uni Frankfurt sind stocksauer über die Versuche, ihre wissenschaftliche Reputation einfach mal schnell in Frage zu stellen.

Dabei stellt sich längst eine ganze andere Frage: die nach der politischen Verantwortung. Wie kann es sein, dass jahrelang nicht gehandelt worden ist, obwohl die Fakten auf dem Tisch lagen? Dies alles unter der Verantwortung einer grünen Umweltministerin, die es schon im aktuellen TFA-Skandal um Solvay vorgezogen hatte, die Hände in Unschuld zu waschen und zu argumentieren, dass man da rein rechtlich "leider gar nix machen" könne (Kontext berichtete).

Also doch ein Leck

Bis schließlich das zuständige Regierungspräsidium (RP) Stuttgart als Aufsichtsbehörde aktiv in die Puschen kam, hat es nochmals gedauert. Zunächst wurden bei Solvay Erkundigungen eingeholt, was denn die Firma von den Informationen aus Hessen holte. Und so bat man Solvay darum, zusätzliche Messungen in Sachen SF6 durchzuführen. Diese hatten es ganz offenkundig in sich, denn laut Auskunft des Umweltministeriums vom Donnerstag vergangener Woche gegenüber Kontext wurden dabei "bisher unerkannte SF6-Emissionen identifiziert". Was nichts anderes bedeutet, dass entgegen der ursprünglichen Solvay-Behauptungen eben doch ein Leck gefunden wurde, aus dem erhebliche Mengen des Klimakillergases unkontrolliert entwichen sind. "In der Folge wurden diese in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium minimiert", heißt es in der Stellungnahme weiter. Das Leck gefunden und abgedichtet, also Problem beseitigt? Von wegen: Andreas Engel und sein Team messen auf dem Kleinen Feldberg weiterhin hohe SF6-Werte aus südlicher Richtung. Folglich muss irgendwo bei Solvay weiterhin Gas in rauen Mengen entweichen.

Zwischenzeitlich hat sich das Regierungspräsidium Stuttgart als Überwachungsbehörde zu mancherlei Schritten aufraffen können, um der Sache auf den Grund zu gehen. So habe man angeordnet, heißt es vom RP, nun auch ein externes Institut einzuschalten, um weitere Gasmessungen zu tätigen. Diese Messungen haben am 5. November stattgefunden, ihre Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor – was laut RP damit zu tun hat, dass der Firma dank des Bundesimmissionsschutzgesetzes dafür 12 Wochen Zeit gegeben werden. Es kann also bis Anfang Februar dauern, bis die Resultate bekannt sind. Ein Vorgehen, das in fataler Weise an die im Spätsommer erfolgten Bodenproben wegen der TFA-Verseuchung der Oberflächengewässer um Bad Wimpfen erinnert. Auch dazu gibt es seit Monaten noch immer kein Ergebnis – man sei aber zuversichtlich, bis Mitte Dezember an die entsprechenden Daten zu gelangen, heißt es aus dem RP.

Immerhin sind gegenüber Solvay dann doch weitere Maßnahmen angeordnet worden: Dichtigkeitsprüfungen und der Austausch von Sicherheitsventilen, das Vorschalten von Berstscheiben vor die Sicherheitsventile und eine Alarmierung im Fall des Berstens, zudem die Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Abluftreinigungsanlage. Eigentlich eine pure Selbstverständlichkeit im Umgang mit hochproblematischen Treibhausgasen – aber anscheinend bislang weder von der Aufsichtsbehörde gefordert noch von der Firma so praktiziert.