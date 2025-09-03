Soziale Bewegungen: Der Kampf auf den Straßen

Seine Verteidigungsrede vor Gericht erregte großes Aufsehen: Wirklich zuständig für eine Entscheidung über die Befestigungsanlagen, so du Crest, seien weder der amtierende Große Rat noch der ebenfalls amtierende kleine Rat "noch irgendein sonstiges Gericht, sondern allein der Generalrat [die Vollversammlung] als Vertreter des souveränen Volkes". Damit hatte du Crest die seinerzeit unerhörte Forderung gestellt, dass die Entscheidung über das technische Großprojekt von der Mehrheit der Bürger und nicht von einem kleinen Kreis Regierender getroffen werden solle.

Um dies zu verwirklichen, forderte er die Wiedereinrichtung des Conseil général, des allgemeinen Rats, der großen Versammlung als höchster Entscheidungsmacht. Diese Einrichtung war nach der Reformation 1536 Souverän der Stadtrepublik gewesen, wurde aber in der Folgezeit immer stärker beschnitten und entmachtet. Nur ein Generalrat, meinte du Crest, verkörpere eine souveräne Einwohnerschaft. Obwohl sich die Stimmberechtigten aller großen Versammlungen seit je her als Seigneurs souverains bezeichneten, galt diese Ansicht als Hochverrat. Als Lehre aus den Auseinandersetzungen um das Bauprojekt forderte er außerdem, dass Öffentlichkeit und Transparenz unbedingt verwirklicht und die herrschende Geheimhaltung abgeschafft werden müsse. Erst eine Veröffentlichung der Pläne und Erlasse des Großprojekts durch die Regierung und die Mitsprache der Öffentlichkeit biete die Möglichkeit der korrektiven Kontrolle der Regierung.

Freiheit und Souveränität gehörten zusammen, so du Crest. Wenn die Leute selbst nicht den Souverän bildeten, weil sie nicht das Recht hätten, "die Handlungen ihrer Regierung zu überblicken", wären sie auch nicht frei. Du Crests Verteidigungsrede wurde gedruckt und gehörte später zu den in Genf zirkulierenden geheimen Schriften. Du Crest hatte bald großen Einfluss auf den kritischen Diskurs und den Ruf des "politischen Lehrers von Genf".

Als sich die Auseinandersetzungen um die Befestigungsanlage im Jahr 1737 zuspitzten, konnten die Aufständischen nur durch militärische Hilfe Frankreichs in Schach gehalten werden, etwa dreitausend Personen mussten bald die Stadt verlassen. Der Streit wurde 1738 schließlich im Rahmen der sogenannten Genfer Mediation geschlichtet und verschiedene Zugeständnisse gemacht. So erhielt der Generalrat wieder mehr Rechte und Erlasse sollten erstmals in gedruckter Form der Öffentlichkeit vorgelegt werden. Auch die Folter wurde abgeschafft. Micheli du Crest, der wohl erste Bürger, der sich hartnäckig gegen ein technisches Großprojekt zur Wehr gesetzt und eine große Anhängerschaft hatte, wurde für zwanzig Jahre inhaftiert und war damit der am längsten einsitzende Gefangene der Schweiz. (...)



Am Donnerstag, 4. September um 19 Uhr stellt die Autorin ihr Buch im Württembergischen Kunstverein in Stuttgart vor, moderiert wird der Abend von Nisha Toussaint-Teachout von den Fridays for Future. "Soziale Bewegungen – Ursprünge und aktuelle Formen" von Annette Ohme-Reinicke ist auf 334 Seiten im Schmetterling Verlag erschienen und kostet 19,80 Euro.