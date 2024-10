Wohnungsleerstand in Stuttgart: Vergessene Orte

Das ehemalige Bürogebäude ist Sinnbild dafür, wie potenzieller Wohnraum ungenutzt bleibt und weiter verfällt. 2016 stellte der Bund das Offizierskasino zum Verkauf. Dem damaligen Stuttgarter Finanzbürgermeister Michael Föll (CDU) war der Kaufpreis von 1,5 Millionen Euro zu teuer, so ging die als Kulturdenkmal eingetragene Immobilie an ein Unternehmen von Christoph Gröner. "Stilvoller Wohnkomfort mit tollem Ausblick" mit über 1.000 Quadratmeter Wohnfläche sollte dort geschaffen werden. Passiert ist nichts.

Dabei wird erschwingliche Wohnfläche dringend benötigt. Und dennoch: Laut dem Zensus 2022, dessen Statistiken Mitte dieses Jahres öffentlich wurden, stehen mehr als 11.000 Wohnungen in Stuttgart leer – so viele wie beim vorherigen Zensus 2011. Die Zahlen gelten als präzise und widersprechen den Schätzungen der Stadt. Die beziffert in einem 2023 herausgegebenen Bericht zum Wohnungsmarkt den Leerstand mit 1,2 Prozent, also rund 3.000 Wohnungen, davon seien etwa 1.100 "marktaktiv", heißt, "unmittelbar vermietbar oder mit­telfristig aktivierbar". Am Begriff "marktaktiv" stört sich der Mieterverein Stuttgart. Er verneble das Leerstandproblem: Jede bestehende Wohnung könnte am Wohnungsmarkt aktiv sein, außer sie werde gerade saniert oder stehe in kurzer Übergangszeit auf einen neuen Nutzer, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Wilhelm-Raabe-Straße 4 steht weiter leer