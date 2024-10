Hymer bekämpft Betriebsrat: "Ich gehe nicht"

Preisverleihung im Haus der Wirtschaft am 23. Oktober 2024. In der Mitte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), links neben ihr Betriebsrat Janusz Eichendorff. Foto: Joachim E. Röttgers

Nach seiner Rede verzeichnet die IG Metall Zuwachs

Das hört sich gut an, doch im Unternehmen geht es weniger harmonisch zu. Vor einem Jahr kürzte der Arbeitgeber plötzlich das Gehalt von Janusz Eichendorff um die Hälfte. Damit habe er wieder so viel wie zu seinem Start bei Hymer 2006, erzählt er. Damals hatte er in Bad Waldsee in der Produktion begonnen, arbeite später im Prototypenbau, bis er 2010 für seine Betriebsratsarbeit freigestellt wurde. So weit, so normal. Eichendorff stürzte sich in die Arbeit, vor allem geht es ihm um die Tarifbindung aller Hymer-Firmen.

So auch im Capron Werk in Neustadt, Sachsen. 2005 von Hymer und dem Wohnmobil-Bauer Dethleffs gemeinsam gegründet, gelang es erst 2020, einen Betriebsrat zu gründen. Einen Tarifvertrag aber gab es nicht. Eichendorff fuhr zur Betriebsversammlung. Mehrere hundert Leute seien da gewesen, erinnert er sich mit glänzenden Augen. "Ich bin dann raus und habe gesagt, man könne nicht immer nur herumjammern. In Baden-Württemberg haben sie uns Tarifverträge auch nicht geschenkt, dafür muss man kämpfen. Ihr müsst jetzt den Arsch hoch kriegen. Da war es mäusestill im Saal, dann stand einer auf und hat geklatscht, schließlich alle." Eichendorff lächelt. "Mir läuft's jetzt noch kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke."

Kurz darauf traten mehrere hundert Leute in die IG Metall ein, der Betrieb wurde kampffähig, und mittlerweile gibt es einen Tarifvertrag. "In Polen habe ich mich mit Solidarnosz und anderen Gewerkschaften getroffen, um in unserem Werk dort einen Tarifvertrag hinzukriegen – hat auch geklappt." Eichendorff stammt selbst aus Polen, lebt aber schon lange in Deutschland mit Frau und Kindern. Er ist ein Kämpfer. Das bestätigt auch Frederic Striegler, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben. "Janusz ist ein absoluter Verfechter der Tarifautonomie und Tarifverträge." Eben das störe den Arbeitgeber. Der wolle vor allem eines: "Dass Eichendorff die Firma verlässt."

Angeblich ist Eichendorff inkompetent

Doch der denkt gar nicht daran. Gegen die Gehaltskürzung im vorigen Jahr ist er mit Unterstützung der Gewerkschaft vors Arbeitsgericht gegangen. Vor der Verhandlung hatte sich das Gericht in Ravensburg noch um eine gütliche Einigung bemüht. Tatsächlich sei die beklagte Seite bereit gewesen, Eichendorff Geld zu zahlen – wenn er geht. "Das habe ich abgelehnt", sagt der. "Ich gehe nicht." Also wurde verhandelt, und Eichendorff bekam Recht. Die Arbeitgeberseite musste das ausstehende Gehalt nachzahlen. Doch Ruhe gibt es nicht: Hymer ging in Berufung und kürzte das Gehalt wieder. IG Metaller Striegler ist genervt. Auch über die Begründung, warum die Firma meint, Eichendorff das Gehalt kürzen zu dürfen. "Da wird im Grunde behauptet, dass Eichendorff gar nichts kann. Ihm wird zum Beispiel jegliche Führungskompetenz abgesprochen – dem Vorsitzenden des Konzernbetriebsrates!"