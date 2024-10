Abstimmung im EU-Parlament: CDU durchbricht Brandmauer

Eher Drohung als Verheißung

Wechsler, die seit Langem in Ludwigsburg lebt, will den so oft gerade in der Südwest-CDU zur Abgrenzung gegen rechtsaußen verwendeten Begriff der Brandmauer gar nicht mehr definieren und begnügt sich mit der Feststellung: "Unser Abstimmungsverhalten ist sachlich begründet und spiegelt unsere etablierte Position zur Sicherung der EU-Außengrenzen wider." Sie versucht sogar, den Spieß umzudrehen und nennt den "Versuch von Grünen und Sozialdemokraten, dies als Annäherung an rechte Positionen darzustellen, Opportunismus". Und obendrein hat die Parlamentsnovizin einen Appell im Angebot: "Beide Fraktionen sollten stattdessen an konstruktiven, nachhaltigen Lösungen zum Außengrenzschutz mitarbeiten." Zumal Grüne und SPD ja keine Scheu hätten, "wie die rechten Fraktionen abzustimmen, wenn es ihnen passt", etwa beim Renaturierungsgesetz, bei der KI-Regulierung, bei der Reform des Schengen-Vertrags oder von Europol.

Die Absicht, die hinter der Erwähnung solcher Beispiele steckt, ist keine redliche. Denn wenig ist so gut dokumentiert, wie Abstimmungen im Europäischen Parlament. Zum Beispiel jene zum Renaturierungsgesetz, das die EVP mehrfach zu verhindern versuchte – sogar mit Stimmen von AfD-Abgeordneten –, aber ohne Erfolg. In anderen von Wechsler genannten Vorgängen haben in der Tat Fraktionen aus verschiedenen politischen Lagern ein und dieselbe Meinung vertreten, aber ohne dass Rechtsaußen-Abgeordnete zur Mehrheitsbeschaffung dienten.

Am Ende ihre Ludwigsburger Rede zitierte die damalige Spitzenkandidatin Max Weber und seine Frage, was für ein Mensch jemand sein müsse, um die Hand in die Speichen der Geschichte zu legen. Sie könne nur sagen, CDU-Kandidat:innen seien dazu bereit. Nach dem bisherigen Verhalten von EVP-Abgeordneten im neuen Europaparlament klingt das mehr nach einer Drohung als nach Verheißung.