Gemeinderat Stuttgart: Buhlen um Volt

Aus dem ökosozialen Lager abgewandert ist Laura Halding-Hoppenheit, die vor fünf Jahren auf dem Wahlzettel der Linken antrat und nun über die neue Stuttgarter Liste eingezogen ist. Sie sei "zu alt für Dogmen", erklärt sie gegenüber Kontext, daher will sie weg von Parteien. Sie tritt deshalb der Fraktion der Freien Wähler bei. An denen gefällt ihr, "dass sie unternehmerfreundlich sind und ein Herz für Frauen und Kinder haben". Armut bleibe weiterhin ihr Schwerpunktthema, versichert sie, und "alle guten Projekte" werde sie weiter unterstützen. "Und dann muss ich noch sagen, dass ich mit Klima nicht so viel am Hut habe. Das ist wichtig, aber hier in Stuttgart haben die Menschen andere Probleme."

Somit wird für die Fraktionsbildung am spannendsten, wie sich die zwei Stadträt:innen der erstmals im Gemeinderat vertretenen Partei Volt entscheiden werden. "Wir planen, mit anderen Gewählten eine Fraktionsgemeinschaft zu bilden", bestätigen Celine Hirschka und Tillmann Bollow auf Anfrage. "Uns ist die persönliche Ebene sehr wichtig. Dass man gut zusammenarbeiten kann und sich als Team versteht." Aber natürlich auch, "dass wir in diesem Team unsere politischen Forderungen Realität werden lassen können". Mit wem genau sie sich das am besten vorstellen können, war zum Redaktionsschluss aber noch offen. Da nach Angaben von Puls und SÖS-Linke keine gemeinsame Fraktion mit Volt entstehen werde, bleiben noch SPD und Grüne für einen Schulterschluss.