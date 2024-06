Kommunalwahl in Stuttgart: "CDU-Kampagne macht viel kaputt"

Jasmin Meergans (SPD): Hannes, ich habe noch einen Satz von dir im Kopf: "Genehmigungsfähig ist das, was ich darunter verstehe." Da unterscheidet sich das Verständnis der kommunalen Haushaltspolitik. Von daher: Ja, der Haushalt ist sicher im ökosozialen Lager unsere Achillesferse. Und das schmerzt mich auch am meisten. Ich würde viel lieber Haushalt in dieser Runde machen, weil uns, glaube ich, inhaltlich viel mehr verbindet. Eigentlich müssten wir uns bei vielen Themen noch stärker annähern, sonst kann es laufen wie beim Grundsatzbeschluss für die Bodenpolitik. Da ist ja erst mal gut, dass wir nicht mehr blind alles ausverkaufen an Grundstücken, was die Stadt zu bieten hat. Aber in der Debatte hat sich abgezeichnet, dass es im ökosozialen Spektrum im Wesentlichen drei Abstufungen gibt, wie weit man da gehen möchte, inwieweit man noch Grundstücke verkauft. Aber am Ende gab es keine Einigung. Und letztlich hat dann die rechteste Option eine Mehrheit bekommen. Was jetzt den Wahltag angeht, bin ich noch ganz zuversichtlich: Ich glaube nicht, dass sich die Mehrheitsverhältnisse drehen.

Welchen Eindruck habt ihr denn im Gespräch mit Stuttgarterinnen und Stuttgartern: Gibt es eine große Wechselstimmung? Wie hat sich der Wahlkampf verändert? Muss man jetzt verstärkt damit rechnen, beleidigt oder sogar attackiert zu werden?

Pantisano: Was sich klar geändert hat, ist das Verhältnis untereinander im Gemeinderat, insbesondere zur CDU. Das war für mich in meiner ersten Amtszeit 2016 bis 2019 das Erstaunliche: Dass ich oft den Eindruck hatte, ich kann die CDU eher für manche Sozialthemen gewinnen als die Grünen. Auf jeden Fall konnte man in der Sache zusammenarbeiten. Das hat sich seit zwei Jahren komplett geändert. Die aktuelle Kampagne der CDU hat viel kaputt gemacht. Die haben die gesamte Stadt zuplakatiert mit: Die Grün-Linken sind das eigentliche gesellschaftliche Problem in der Stadt. Nicht Klima, nicht Kriege, nicht Krise. Nee, das sind diese faulen Säcke im Gemeinderat. Die müssen weg. Und dann geht man weiter zur Tat. Da gibt es für mich schon einen engen Zusammenhang zwischen den Angriffen gegen mich oder gegen Gabi Munk von den Grünen. Etwa wenn ein Autofahrer einem zuruft: "Euch Linke sollte man töten", oder gar aussteigt und sagt: "Euch sollte man aufhängen". Und dann zu sagen, okay, wir arbeiten in den nächsten fünf Jahren auch mal mit der CDU zusammen … also das wird nicht so einfach.

Rühle: Ich bin ja schon lange in der Politik und ich hatte schon ganz andere Wahlkämpfe mit sehr viel mehr Angriffen, also da ist man einiges gewöhnt. An den Infoständen habe ich bisher eigentlich eine gute Stimmung wahrgenommen, aber das ist je nach Ecke auch unterschiedlich. Stuttgart-Ost läuft zum Beispiel super. In Pfaffenäcker gibt es offensichtlich Probleme. Und klar, die CDU-Kampagne macht natürlich auch was. Wobei die für Menschen, die sich mit Kommunalpolitik auskennen, vor allem peinlich ist. Jetzt zu behaupten: 15 Jahre lang konnten wir überhaupt nichts machen wegen der links-grünen Mehrheit – die CDU war doch die zweitstärkste Kraft im Gemeinderat …

Rockenbauch: Einen schwarz-grünen Haushalt gab's ja auch mal.

Rühle: Bingo! Und das ist ja nur eine der Peinlichkeiten. Auch bei einzelnen Beschlüssen: Also wenn man da seit 15 Jahren nichts hingekriegt hat, muss man sich verdammt blöd angestellt haben. Aber gut, es kamen auch nicht sehr viele Ideen von der CDU.