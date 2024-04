Aus für Stuttgarts Rettungsschiff-Patenschaft: Schmierentheater

Sie und Reiter sind wenig überrascht von Noppers Verhalten in der Debatte um die Schiffspartnerschaft. Man könne seine grundsätzliche Haltung zu dem Thema ja immer wieder rauslesen. In einem Statement appelliert die Seebrücke deshalb direkt an den OB, "den Beschluss zur Schiffspatenschaft nicht weiter zu blockieren, denn Zeit kostet in der Seenotrettung nichts Geringeres als Menschenleben". Zwischen und in den nachgebauten Räumen werden Fluchtrouten beschrieben, Bilder von Geflüchteten gezeigt, Fluchtgründe aufgezeigt und über die Migrationspolitik der EU aufgeklärt. Der Zusammenhang zwischen Seenotrettung und einem Anstieg an Geflüchteten in Europa – ein beliebtes Argument von Nopper und Co. – sei wissenschaftlich oft widerlegt, sagt Gorny. "Wenn es einem Menschen so schlecht geht, wird er immer einen Fluchtweg finden." Stuttgart hätte zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen können, den Fluchtweg über das Mittelmeer etwas sicherer zu machen. Eine Route, auf der in den vergangenen zehn Jahren mindestens 30.000 Menschen ums Leben kamen – das sind durchschnittlich acht Tote an jedem Tag.

Da bei der außerordentlichen Gemeinderatssitzung am Montag keine neuen Anträge gestellt werden durften, geht die Frage, was man nun mit den 20.000 Euro anstelle, in die nächste Runde. Die antragstellenden Fraktionen, die ihre Sitzungsgelder für die Montagssitzung spenden wollten, beraten nun intern im engen Austausch mit der Seebrücke. Auch mit der Verwaltung wolle man sich von vornherein abstimmen, um eine erneute Rechtswidrigkeit zu verhindern. Eine Idee, sagt Luigi Pantisano, wäre eine Spende an den Verein "just human" oder an ein städtisches Unternehmen, über das die Seenotrettung unterstützt und gleichzeitig das Örtlichkeitsprinzip eingehalten werde. Unabhängig davon, wo das Geld schlussendlich lande, sei die Ursprungsidee kaputt, meint der Stadtrat. Thorsten Puttenat von der Fraktionsgemeinschaft Puls ist optimistischer: "Am Ende werden diese 20.000 Euro der Stadt Stuttgart in eine gute Sache investiert werden."