Flüchtlingshilfe Just Human: "Ich werde in einem Zimmer schlafen"

Inflation und Krieg lassen auch in Griechenland die Lebenshaltungskosten in die Höhe schießen. Mieten für Schlafplätze und Lebensmittel sind teuer, viele Geflohene leben auf den Straßen wie Elise. "Ich bin nirgends, ich gehe am Tag und verstecke mich in der Nacht", schreibt sie im Hilfs-Chat. "Die Folgen von Obdachlosigkeit für die Menschen sind Gewalt und jede Form von Ausbeutung", sagt Elka Edelkott. Zu allem Überfluss bröckelt auch noch das Hilfsnetz aus NGOs in Athen, erzählen die beiden Frauen. Organisationen geben auf, weil sie keine Spenden mehr bekommen. Auch Just Human hat kaum mehr finanziellen Spielraum.

Vor kurzem hat Ronja Narr vom Stuttgarter Ableger der Seebrücke in der Maison Charlotte ein Praktikum gemacht. "Als ich ankam war tolles Wetter und es fühlte sich für mich an wie ein Ausflug", sagt sie. "Und dann wirst du plötzlich in diese harte Lebensrealität dort reingeworfen. Für die einen ist Griechenland ein Urlaubsziel, für die anderen ihre persönliche Hölle." Ronja Narr hat die Frauen im Haus gemalt. Jedes Mal, wenn sie ihre Stifte auspackte, scharten sich die Kinder um sie, sagt die 24-Jährige mit einem Lachen. So sind manche ihrer Bilder Gemeinschaftswerke geworden.

Elise, die Frau, die Ali in der Nacht auf Weihnachten aufgesammelt hat, bekam doch noch eine Unterkunft. Um 0 Uhr 43 schreibt sie in den Chat: "Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich werde in einem Zimmer schlafen, auf einem Bett. Das ist wie ein Traum."



Die Just-Human-Kalender mit Ronja Narrs Bildern sind im Weltladen an der Planie, im Weltladen Bad Cannstatt oder direkt über den Verein kontakt--nospam@just-human.de erhältlich.