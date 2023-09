Margot Käßmann: "Ich will Menschen ermutigen"

Für Sie nicht?

Klar ist: Putin ist Aggressor und Kriegsverbrecher. Aber es wird eine Zukunft geben in Europa, in dem wir mit Russland leben werden. Einem Russland nach Putin. Aus unserer Geschichte heraus können wir ja nicht sagen, dass Russland nicht zu Europa gehört. Da müssen Sie ja nur mal nach Sankt Petersburg fahren oder Tolstoi lesen – das ist für uns eine vertraute Kultur.

Das Motto der Friedensdemo in Stuttgart "Stoppt das Töten in der Ukraine. Den Krieg durch Verhandlungen beenden!" sagt eigentlich schon alles. Was wird Ihr Schwerpunkt sein?

Erstmal war mir wichtig, dass es ein breites Bündnis ist, an dem auch kirchliche Organisationen beteiligt sind. Weil ja im Moment jede Veranstaltung für den Frieden im Verdacht steht, AfD-nah zu sein. Die Veranstalter in Stuttgart grenzen sich da ganz klar ab. Aus meinen drei Überzeugungen, die ich genannt habe, werde ich als Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft, als Christin und als Großmutter sprechen. Ich möchte Menschen ermutigen, ihre Stimme zu erheben. Weil mein Eindruck ist, dass viele mir so flüsternd sagen: Ich bin ja auch gegen Waffenlieferungen, aber ich traue mich nicht mehr, das zu sagen. Und das finde ich demokratieschädlich.

Aus Angst, als rechtsradikal zu gelten?

Ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich ist die Friedensbewegung in den vergangenen 18 Monaten seit Beginn dieses Angriffskriegs Putins auf die Ukraine ja sehr diffamiert worden. Sofa-Pazifisten, wohlstandsverwöhnt, gefallene Engel aus der Hölle – und das sind noch einige der netteren Aussagen.

Wie erklären Sie sich die rasend schnelle Verbreitung von Kriegsrhetorik nach Beginn dieses Krieges? Und die behauptete Wahrheit, dass Deutschland Waffen liefern müsse? Dazu gibt es ja eine breite Zustimmung in der Gesellschaft.

Ich bin selten sprachlos, aber das hat mich erstmal sprachlos gemacht. Andrerseits ist in den Umfragen die Zustimmung gar nicht so eindeutig. 52 Prozent sind zum Beispiel gegen die Lieferung dieser Taurus-Marschflugkörper. Also in der Bevölkerung hat sich das immer so 50 zu 50 gehalten oder 40 zu 60. Es gab stetig eine breite Infragestellung der Waffenlieferungen, die aber wenig hörbar war, auch in den Medien. Das Ganze hängt sicher mit dem Erschrecken zusammen, weil viele dachten, das kann in Europa nicht mehr passieren. Es hat aber die ganze Zeit über Kriege gegeben, in Afghanistan, im Jemen, in Syrien - auch unter Beteiligung Russlands. Nun ist der Krieg sehr nah, an der Grenze zur Nato, und könnte uns treffen. Wir Älteren kennen die Kriegserzählungen unserer Eltern, da war Krieg noch wesentlich näher. Ich denke, dieses Erschrecken trifft gerade die jüngere Generation. Das sieht man ja auch bei den Grünen, die dann ganz explizit sofort für Waffenlieferungen waren.

Aber auch ältere Menschen wie die FDP-Abgeordnete Strack-Zimmermann preschen vor.

Ja, das wundert mich auch, zumal deutsche Panzer 1941 Richtung Ukraine gerollt sind. Gerade als Deutsche hätte ich mir gewünscht, dass wir versuchen zu vermitteln. Dass wir versuchen, die Zivilbevölkerung in Russland zu stärken. Dass wir uns als Verhandler anbieten. Wer sich jetzt anbietet – Saudi-Arabien, China oder die Türkei –, das sind ja nicht gerade die glaubwürdigsten Vermittler.

Was müsste denn passieren, damit "der Westen" sich mehr für Verhandlungen einsetzt?

Das wird kommen, wenn klar ist, dass es nicht um klare Siege gehen wird. Einige propagieren ja, es müsste einen klaren Sieg der Ukraine geben. Dieser Krieg ist so entsetzlich, dieser Stellungskrieg, der täglich so vielen Menschen das Leben kostet, der so ein Elend bedeutet für Tausende junge Männer, die sterben oder schwer verletzt werden. Da muss der Druck wachsen, der deutlich macht, dass es nicht um Sieg gehen wird. Es müssen Verhandlungen herbeigeführt werden. Vor allem aber erstmal Waffenstillstand.

Woher soll der Druck kommen?

Von der Nato.

Vom Militär?

Nein, nicht vom Militär. Es wird immer über Militärstrategien gesprochen. Militärisch dies, militärisch das. Das ist total dominant geworden. Aber es gibt in den Nato-Staaten ja auch Diplomatiestrategen, die müssten mal ihre Expertise auf den Tisch legen und sagen, wie es zu Verhandlungen kommen kann. Ich war in Nord- und Südkorea, da stehen immer noch die Pavillons, in denen über einen Waffenstillstand verhandelt wurde. Ja, da gibt es bis heute keinen Frieden, aber zumindest einen Waffenstillstand. Und jetzt hat der ukrainische Präsident Selenskij ja offensichtlich gesagt, man könnte über eine Neutralität der Krim verhandeln. Da kommen ja Stimmen. Auch Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat gesagt, am Ende muss verhandelt werden.