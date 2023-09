Bevölkerungsschutz und Katastrophenwarnung: Luft nach oben

Immerhin schafft es die Stadtverwaltung Böblingen, den aktuellsten Post zur Sache mit einem Witzchen zu versehen (nein, Sindelfingen gehöre nicht zu Böblingen, Smiley), während einige Zahnarztpraxen der Stadt zeitweise nicht arbeiteten, weil sie keine, wie die Stadtwerke formulieren, "Behandlungsstühle mit einer kontinuierlichen Desinfektion des zur Behandlung notwendigen Wassers" besitzen. Solchen Ärzten wird empfohlen, "geeignete Maßnahmen" zu ergreifen, gefolgt von einer Erklärung, ab wann die Stadtwerke von Haftungsfragen ausgeschlossen sind und der Zahnarzt haftet. Die Frage der Haftung ist im FAQ zur aktuellen Wasserkontamination auf der Stadtwerke-Seite die mit Abstand längste und ausführlichste Antwort.

Gewarnt wird nur auf Deutsch

Was aber machen Menschen, die kein oder nur wenig Deutsch sprechen? Denn gewarnt wird, egal wo, ausschließlich "in der Amtssprache Deutsch", heißt es aus dem Rathaus. Dabei ist Böblingen mit seiner Nähe zum Daimler-Werk in der Nachbarstadt und der US-Kaserne eine Multikulti-Stadt mit immerhin rund 11.000 Nicht-Bio-Deutschen und diversen Unterkünften für Geflüchtete. Auf Anfrage bei der Stadt, warum nicht einmal auf Türkisch oder Englisch gewarnt wurde, heißt es, man habe während Corona die gute Erfahrung gemacht, dass beispielweise Türkische und andere Kulturvereine oder die Amerikaner der Panzerkaserne Warnungen übersetzen und unter ihre Landsleute bringen. "Ein Informieren in Fremdsprachen ist aufgrund der Vielfalt in der Stadtgesellschaft schwierig/nicht durchführbar", heißt es aus dem Rathaus des grünen Oberbürgermeisters. Dabei fordert ja keiner, dass auf Japanisch und Hindi gewarnt wird, aber wenigstens in Sprachen, die in einer Stadtgesellschaft verbreitet sind, oder zumindest auf Englisch. Denn geht es nicht auch ein wenig darum, um wen genau sich eine Verwaltung in einem solchen Fall kümmert? Darum, Menschen ein Gefühl dafür zu geben, dass man sie im Blick hat im Falle einer wenn auch kleinen Gefahr?

Überall wird zudem verwiesen auf die Homepage der Stadtwerke, ein gewisser Digitalzwang ist unverkennbar. Was machen Alte, die kein Handy haben und kein Internet? Solche, die vielleicht auch keine Lokalzeitung abonniert haben und nicht die SWR-Landesschau sehen? Der Stadtsprecher befindet: Mit dem gewählten Mix "wird ein sehr großer Teil der Bevölkerung erreicht, auch wenn sie über kein Smartphone verfügen. Natürlich setzen wir hier auch auf das nachbarschaftliche Miteinander, welches in unserer Stadt sehr gut funktioniert."

Auf Unterstützung durch die Feuerwehr, die im Nachbarort Sindelfingen die Menschen vor einiger Zeit per Lautsprecherdurchsage vor verunreinigtem Wasser warnte, habe man in Böblingen verzichtet: Das hinterlasse immer einen so bleibenden Eindruck, heißt es aus dem Rathaus.

Am 14. September ist Probewarntag. Bundesweit werden dann Möglichkeiten des Bevölkerungsschutzes durchgespielt. In Böblingen, so ist es angekündigt, werden auch Autos mit Megafonen durch einzelne Straßen fahren. Die Probedurchsage wird klugerweise auf Deutsch und Englisch gesprochen. Und hinterlässt eventuell sogar einen bleibenden Eindruck.



Update vom 7.9.2023: Mehr als eine Woche nach dem ersten Bakterienfund haben die Stadtwerke erstmals umfassend informiert. Nachzulesen hier, hinter der Bezahlschranke.