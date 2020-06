Der "Friedenshetzer"

Lossagen von Bismarck

Es bleibt nicht aus, dass sich die Gegner der Friedensbewegung mit Umfrid beschäftigen: Ein Amtsgenosse, Verfechter des Bündnisses von Thron und Altar, nennt Umfrid ehrenvoll einen "Friedenshetzer". Und neben Bertha von Suttner wird er zum meistgehassten "Friedensfreund" einer Gesellschaft, die, wenn es um Krieg und Frieden geht, kaum eine Taktlosigkeit scheut. Als Umfrid in der "Friedens-Warte" den Artikel "Los von Bismarck!" veröffentlicht, ergießt sich über ihn eine Flut von Schmähungen. Umfrid hat derlei Anfeindungen stets gelassen hingenommen. "Doch" – so berichtet seine Tochter – "war natürlich die aufreibende Wirkung solcher sich oft wiederholender Vorfälle auf seinen schwachen Körper und seine überzarte Seele nicht zu unterschätzen, und nicht nur einmal ist er in der langen undankbaren Kampfarbeit am Zusammenbruch gewesen."

Als besonders schmerzhaft empfindet Umfrid es, dass er von kirchlichen Kreisen kaum unterstützt wird, obwohl es nach seiner Auffassung die Pflicht der offiziellen Kirche gewesen wäre, die Friedensbewegung von Amts wegen zu fördern. Die Resonanz der Friedensbewegung in den protestantischen Kirchen bleibt gering, auch nachdem ein von Umfrid 1907 verfasster Aufruf bewirkt, dass etwa hundert protestantische Geistliche der DFG beitreten.

Ungleich größeren Einfluss als die Pazifisten auf die öffentliche Meinung erlangen die seit 1900 im "Kyffhäuserbund" zusammengeschlossenen Kriegervereine – einer noch heute von AfDlern wie Gauland, Höcke und Kalbitz hoch gehaltenen Tradition. Im Jahre 1913 verfügt der Bund über fast drei Millionen Mitglieder. Ebenso scharf bekämpft der im Januar 1912 von Generalmajor August Keim gegründete "Deutsche Wehrverein", dem schon bald nahezu 100.000 Einzelmitglieder und fast 500.000 körperschaftliche Mitglieder angehörten, die Friedensgesellschaft, obwohl es ihr bis 1914 lediglich gelungen ist, etwa 10.000 Personen für die Friedensidee zu begeistern.

Der Erste Weltkrieg zerstört alles Erreichte

Dennoch hofft Umfrid, die politisch Verantwortlichen aller Großmächte würden nichts unversucht lassen, um einen "Weltenbrand" zu verhindern, eine Hoffnung, die sich als trügerisch erweisen soll. Der Erste Weltkrieg frisst alles Erreichte weg: Die Verdienste, die sich Umfrid auf dem Gebiet der deutsch-französischen und deutsch-englischen Verständigung erworben hat, sein Bemühen um eine "Friedenserziehung", sein Kampf gegen den Antisemitismus und Einsatz für die Freiheit des Menschen und die Anerkennung der Menschenrechte (wie etwa in der armenischen Frage) als Bestandteil jedweder Friedenspolitik, seine soeben in die Wege geleitete Bildung eines Verständigungskomitees mit Russland – all das ist nun zerstört.

Statt den Friedens-Nobelpreis zu erhalten, für den ihn, veranlasst von Wehberg, Professor Oppenheim in Cambridge vorschlägt, dabei wohl auch von Bertha von Suttner unterstützt, hat er 1914 erneute Schmähungen und Verfolgungen zu erdulden. Die Militärbehörden quittieren seine Vorträge "Sind wir noch Christen?" und "Wird dieser Krieg der letzte europäische sein?" mit einem dreifachen Verweis. Der freien Meinungsäußerung in Deutschland beraubt, veröffentlicht er 1915 in dem Schweizer Verlag von Orell Füssli seine gesammelten Kriegsaufsätze "Weltverbesserer und Weltverderber". Im Jahre 1916 untersagt ihm das stellvertretende Generalkommando in Stuttgart den Versand pazifistischer Bücher und Schriften, die Herstellung, Ausgabe oder Verbreitung vervielfältigter Mitteilungen sowie jedweden Schriftverkehr mit dem Ausland.

Sein Pfarramt hat Unfrid, durch eine Augenkrankheit völlig erblindet, bereits im Herbst 1913 aufgeben. Im Sommer 1916 übersiedelt er nach Lorch. In stiller Abgeschiedenheit verfasst er "Das Vaterunser in moderner Form", ein ergreifendes Plädoyer für die "Ewige Liebe". Am 23. Mai 1920 stirbt Otto Umfrid, ohne Anerkennung gefunden zu haben. Auf seinem Grabstein steht das von ihm gewünschte Wort: "Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen."

Mit dem Vermächtnis Otto Umfrids ist die EKD bislang wenig rühmlich umgegangen. Wohl gibt es örtliche und regionale Gruppen, Initiativen und Institutionen, die Otto Umfrids gedenken. Immerhin hat der Konvent der württembergischen evangelischer Beistandspfarrer ihn anlässlich seines 150. Geburtstages 2007 als landeskirchlichen "Urvater der Friedensarbeit" bezeichnet. Die Stadt Lorch hat ihm nun eine Gedenktafel gewidmet. In Stuttgart gibt es eine nach ihm benannte Straße. Aber eine wirklich stetige Erinnerungsarbeit war und ist damit bislang nicht verbunden.

Noch weiter ist die EKD-Leitung davon entfernt. Bei dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Stuttgart (2015), der Wirkungsstätte des Pazifisten, spielte Umfrid keine bedeutende Rolle. Was dabei herauskommt, ist Juliane Zieglers Beitrag "Otto Umfrid – Der politisierende Pfarrer" in dem von Margot Käßmann und Heinrich Bedform-Strohm herausgegebenen Sammelband "Die Welt verändern – Was uns der Glaube heute zu sagen hat" (2017) zu entnehmen. Nichts erfährt der Leser darin etwa von Umfrids Kampf gegen den preußisch-neudeutschen Militarismus, die Kriegs- und Gewaltverherrlichung, von seiner Kritik am Bündnis von Thron und Altar und der kaiserlichen Kriegspolitik oder von seinen Warnungen vor dem Völkermord an den Armeniern. Es steht zu befürchten, dass Umfrid es auch künftig in Deutschland schwer haben wird, "heimisch" zu werden.



Der vorliegende Text erschien erstmals in der Online-Zeitung Seemoz. Für Kontext wurde er etwas gekürzt und bearbeitet.

Helmut Donat (Jahrgang 1947) ist Historiker, Publizist und Verleger. Er lebt in Bremen und ist seit 1987 Inhaber des Donat Verlags.