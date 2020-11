Umweltbewegung: Weiter so!

Foto: Jens Volle

Ausgabe 453, 4.12.2019

Advent, Advent, die Erde brennt

Von Daniela Peuckert

Zehntausende waren beim globalen Klimastreik am vergangenen Wochenende auf der Straße. In vielen Städten, auch in Stuttgart, und auch in der Lausitz bei "Ende Gelände". Unsere Autorin hat den "Grünen Finger" begleitet. Der startete von Dresden aus mit rund 700 AktivistInnen aus ganz Süddeutschland, um den Tagebau Welzow-Süd zu blockieren.

