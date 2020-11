Franz Untersteller, Umweltminister: "Wir waren brutal fleißig"

War es Ihr Ziel, Umweltminister zu werden?

Das war doch zuerst einmal überhaupt nicht realistisch, und wir haben ja auch bewiesen, dass aus der Opposition heraus einiges zu erreichen ist. 2011 war der Reiz dann groß und Umweltminister ist perfekt.

Kultusminister?

Um Gottes Willen. Da wäre ich völlig falsch am Platz.

Finanzminister?

Nicht jetzt alle Ressorts durchfragen. Ich sage freiwillig klar und deutlich, was ich mir auch gut hätte vorstellen können: an der Spitze eines Wirtschaftsministeriums zu stehen. Da kann man sehr viel machen. Ich habe in den vergangenen neun Jahren hier im Haus sehr viel mit Wirtschaft, nicht nur mit Energiewirtschaft zu tun gehabt. Da gibt es so viele Themen hochzufahren. Wie kriegt man den Klimaschutz vorangebracht, konkret alle Fragen der Ressourceneffizienz, der Materialeffizienz, die vielen Möglichkeiten umzusteuern in Richtung nachhaltiges Wachsum – das wäre wirklich auch mein Ding. Davon verstehe ich etwas. Und es hat mir immer Spaß gemacht, auch als Minister, fachlich im Detail zu diskutieren, gerade mit den eigenen Fachabteilungen. Die überzeugen mich, oder manchmal überzeuge ich auch sie. So stelle ich mir die Arbeit vor, und das würde auch in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft gut funktionieren.

Und doch ist so viel grünes Stückwerk geblieben.

In einer Industriegesellschaft sind die Dinge eben hochkomplex. Es wird an allen Ecken und Enden gezerrt, Interessen spielen dann eine große Rolle. Jetzt in der Pandemie sehen wir, wie manches fürchterlich schnell und brutal schnell geht, wenn es drauf ankommt. Wir sind in einer Krise und lernen in der Krise. Und diese Dringlichkeit, die bei Covid 19 greift, das würde ich mir wünschen, die müssten wir auch auf die Klimaproblematik übertragen oder auf den dramatischen Artenrückgang. Wir haben Fridays for Future schließlich daheim am Küchentisch sitzen: Unsere Enkel sind 16 Monate alt, die werden vermutlich 2100 erleben. Das spornt auch an, alles daran zu setzen, dass sie in einer mindestens so guten Welt leben wie wir heute. Alle Eltern, alle Großeltern müssten doch schon allein aus Eigeninteresse auch die Interessen der nächsten und übernächsten Generation mitdenken.

Warum tun sie’s nicht?

Immer mehr tun es ja, nicht alle, immer noch nicht genug, aber immer mehr. Ich würde mir auch wünschen, dass Fridays for Future einen etwas dífferenzierteren Blick auf die Dinge entwickelt. Es gibt viele, die versuchen, die Zukunft der Jugend gerade nicht zu verraten.

Auch aus einem Land heraus mit den knappen Kompetenzen?

Nehmen wir das neue baden-württembergische Klimaschutzgesetz. Ich hätte mir nie träumen lassen – und das steht auch gar nicht im Koalitionsvertrag mit der CDU –, dass es uns gelingt, eine Photovoltaik-Pflicht auf Nicht-Wohngebäuden einzuführen. Und wir verpflichten die hundert größten Städte im Land, erstmals eine Wärmeplanung vorzunehmen. Da wohnen immerhin 5,5 Millionen Menschen. Und das tun wir zeitgleich mit der Einführung des CO2-Preises für den Wärme- und Verkehrssektor, der ab dem 1. Januar 2021 in Deutschland greift. Dieser Preis steigt in den nächsten Jahren an, was dazu führt, dass es sich wirtschaftlich immer mehr lohnt, kommunale Wärmepläne zu erstellen und umzusetzen. Das Beispiel zeigt, wir können auf Landesebene Vorlagen aus Europa oder vom Bund nutzen, um Effekte zu verstärken. Das bekämen wir sonst auch mit zig Millionen Förderung nicht gestemmt. Es gibt immer wieder Hebel für uns – die müssen wir klug nutzen.