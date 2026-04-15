LISÆ: Pop zwischen Wut und Zärtlichkeit

Der Bass lässt die Wände des Club Voltaire vibrieren, als LISÆ um kurz nach 21 Uhr mit einem energiegeladenen Intro in ihre Show starten. Kein großes Setup, kein aufwendiges Bühnenbild, trotzdem ist sofort klar: Dieser Raum gehört ihnen. Wenige Sekunden später tanzt nicht nur die erste Reihe mit. Ganz hinten wippt jemand so heftig mit dem Kopf, als hätte er den Beat längst überholt. Stillstehen ist an diesem Abend keine Option. Es ist die erste eigene Show von LISÆ in ihrer Wahlheimat Tübingen, mindestens 35 Konzerte sollen es in diesem Jahr werden. "Für uns einer der Top-Auftritte dieses Jahr", sagen sie während des Auftritts. Und es wirkt nicht wie ein Satz, den man halt sagt. Dafür ist zu viel Energie im Raum, zu viel Nähe, zu viel von dem, was diese Band ausmacht.
LISÆ, das sind Lise und Lisa (beide 26), die sich in ihrer Kindheit im Chor kennenlernten, damals mit klassischer Gesangsausbildung, Wettbewerben und Auszeichnungen. Seit Januar 2025 stehen sie mit ihrer eigenen Musik zwischen Pop, Rap und Indie auf der Bühne. Zwischenzeitlich konnten sie sich in der linksalternativen Musikszene der Region und auch weit darüber hinaus etablieren. Gegen Ende dieses Jahres planen LISÆ den Release ihres ersten Albums. "Wir sind inzwischen seit achtzehn Jahren beste Freundinnen", erzählen sie vor dem Konzert gegenüber Kontext. Vielleicht erklärt genau das, warum diese Band nicht wie irgendein Projekt wirkt, sondern eher wie etwas natürlich Gewachsenes.
Musikalisch sind LISÆ schwer einzuordnen. Mal dominieren eingängige Pop-Melodien, dann wieder drängt Rap nach vorne, dazwischen viel Deutsch-Indie oder auch elektronische Einflüsse. Eine Konstante gibt es: die Haltung. Ihre Songs sind wütend, witzig und gleichzeitig empowernd – ein Soundtrack für alle, die genug haben von gesellschaftlichen Ungleichheiten. LISÆ verstehen sich als Teil einer aktivistischen Bewegung, in ihren Texten behandeln sie Queerfeminismus, Klimagerechtigkeit und Kapitalismuskritik. Nicht als Zusatz, sondern als Grundlage.
Mehr als nur Musik
Das schlägt sich auch beim Konzertablauf nieder, der Abend im Club Voltaire beginnt nämlich nicht mit Musik: Zuerst stellen sich drei lokale Initiativen vor, die im Raum Infostände aufgebaut haben. Etwa der vor rund zwei Wochen neu eröffnete Bunte Buchladen in der Tübinger Bursagasse, der dort auf den Frauenbuchladen Thalestris folgt. Ein bewusst gesetzter Rahmen, der zeigt, dass es LISÆ um mehr als "nur" Musik geht. Das Publikum ist jung, überwiegend weiblich. Die Stimmung ausgelassen, vorfreudig. Hier ist etwas entstanden, das sich wie ein Safe Space anfühlt. Ein Raum, in dem Wut laut sein darf, aber auch Zärtlichkeit nicht leise sein muss.
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"Selbstverständlich trage ich persönlich die Verantwortung für diese Wahlniederlage" erklärte FDP-Rülke und trat zurück. In der Tat traten viele Füße schon auf ihm herum, denn wie zu hören war, hatte er vor der Tür einen Fußabtreter...
""...Morning Consult, das allerdings gar keine Beliebtheitswerte von Kim Jong-un in Nordkorea erfragt hat, sondern nur in 24 mehr oder minder demokratischen Ländern." Warum wohl erfragte das Institut keine Beleibt... äh, Beliebtheitswerte?...
Sorry, ich möchte ergänzen: Die Grünen haben sich mit Kretschmann und nun Özdemir in eine strategische Sackgasse manövriert. Die CDU kann immer mit der AfD drohen, die Grünen haben nichts in der Hand und der MP ist Zählminister. Es ist geradezu...
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