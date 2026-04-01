Erinnern an Shmuel Dancyger: "Schläft wieder die Welt?"

Wie kam Tina Fuchs, Wirtschaftsredakteurin beim SWR, überhaupt zu diesem Thema? Sie erzählt, sie habe lange nicht gewusst, dass es nach dem Krieg in Stuttgart ein DP-Camp gegeben habe – "das hat mich umgehauen". Sie ging an den Ort, zur 2018 dort aufgestellten Erinnerungsstele, las darauf, dass der Täter nie ermittelt wurde. Sie recherchierte, spielte mit Schreibweisen des Namens – in vielen früheren Berichten zum Thema wird Dancyger meist eingedeutscht Samuel Danziger genannt – und stolperte durch Zufall über das Interview eines Journalisten aus Hawaii. So kam sie auf Shmuels Sohn Marek, der sich mittlerweile Morris Dancyger nennt und in Calgary lebt, und auf dessen Sohn Howard. Mit ihm nahm sie Kontakt auf.

In Stuttgart wiederum traf sie sich mit einer alten Vermieterin in der Reinsburgstraße. Und die schob Fuchs den Brief einer jungen Historikerin zu, die in der Reinsburgstraße aufgewachsen war und zum DP-Camp recherchierte: Josefine Geib. An ihr erstes Telefonat kann sich Fuchs noch gut erinnern: "Es war etwa so: 'Hallo hier ist Tina Fuchs.' - 'Hallo, hier ist Josefine Geib. War es Arthur Koch?' - 'Ja, es war Arthur Koch.'" Beide waren schon im Laufe ihrer Recherchen zu dem Ergebnis gekommen, auch wenn der endgültige Beweis fehlt und daher nur vom "mutmaßlichen Täter" gesprochen werden kann.

Erst ein Buch, dann ein Film, nun die Ausstellung

Aus den Recherchen der beiden wurde zunächst ein Aufsatz in der dritten Auflage des "Stuttgarter NS-Täter"-Buchs (Kontext berichtete). Geib schrieb ihre Masterarbeit zum Thema, veröffentlichte sie 2024 als Buch mit dem Titel "Tödliche Razzia". Und Fuchs machte daraus einen Dokumentarfilm. "Sechs Millionen. Und einer" heißt er, Bezug nehmend auf die sechs Millionen von den Nazis ermordeten Juden. Während Shmuel Dancygers Sohn Morris nicht Teil davon sein wollte, konnte Fuchs dessen Sohn Howard gewinnen. Der Film begleitet ihn auf gemeinsamen Recherchen mit Josefine Geib in Deutschland und den USA, oft spannend wie ein Krimi, und er gibt Einblicke in den Umgang eines nach dem Holocaust geborenen Juden mit der Vergangenheit – und wie sie auch bei den Nachgeborenen noch weiter wirkt. Am Sonntag wurde der Film im WKV zum ersten Mal in Deutschland gezeigt.