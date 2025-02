Kanzler:in im Portrait: Kohls Mädchen

Ja, Politik war in den 1970er- und 80er-Jahren noch weitgehend Männersache. Vielleicht ließen die Politiker Fotografen deshalb dicht an sich heran, weil sie sich sicher fühlten. Andererseits: "Alle Politiker suchen die Kameras", bemerkt Herlinde Koelbl. Nur Merkel habe sich nie gern fotografieren lassen. Wie hat sie es geschafft, als bisher einzige Frau in Deutschland in eine so hohe Position zu gelangen?

Merkel hatte ihr Ego im Griff

Es hing wohl mit ihrer Vergangenheit zusammen. In der DDR waren Frauen in der Berufswelt weit eher gleichberechtigt. Merkel habe sich anfangs überhaupt nicht geschminkt, erzählt Koelbl. Sie trug immer einen Blazer in verschiedenen Farben und schwarze Hosen: eine Art Uniform, nennt das die Fotografin. "Ich habe festgestellt, sobald die Frauen zu attraktiv oder zu weiblich waren, wurden sie nicht mehr ernst genommen." Merkel habe ihr Ego im Griff gehabt, so Koelbl, sich nie in Intrigen eingemischt. "Sonst hätten die Männer sie einen Kopf kürzer gemacht."