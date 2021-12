Angela Merkel in Karikaturen: Am Bein von George W.

Und was gibt es da alles wiederzuentdecken! Zum Beispiel, dass Merkel, als sie unter Kohl Umweltministerin war, sich ziemlich lässig im Umgang mit der Atomkraft, den Energieunternehmen und der Sicherheit der Castor-Transporte gab. Und dass sie mit der Autoindustrie schon damals eher milde umging. Richtig interessant wird's dann um 2000 mit all den innerparteilichen Machtkämpfen: Kohl hinterlässt mit dem Spendenskandal einen großen Haufen Dreck, den es wegzuputzen gilt; Friedrich Merz taucht als Rivale auf, aber auch Roland Koch, Jürgen Rüttgers und – im Rennen um die Kanzlerkandidatur 2003 – CSU-Chef Edmund Stoiber. Die Hakeleien der beiden finden sich ausgiebig in Stuttmanns Buch, ebenso die teils ziemlich ähnlich dargestellten mit Stoibers Parteigenosse Horst Seehofer rund 15 Jahre später. Und trotz einiger Beulen und blauen Augen auf beiden Seiten ist ja bekannt, wer die Oberhand behielt.

Prägnant, böse – und sehr lustig

Ein paar schöne Karikaturen erinnern auch daran, wie sehr Merkel 2003 – im Gegensatz zur rotgrünen Regierung unter Gerhard Schröder – den Irak-Kriegskurs der US-Regierung unterstützte. Stuttmann lässt die damalige CDU-Vorsitzende sich an das Bein von US-Präsident George W. Bush klammern. Fast noch schöner in ihrer liebevollen Boshaftigkeit ist eine Postkarte an den "lieben Georgi" mit Merkel in voller Kampfmontur – eine Episode, die angesichts eines selbst beim großen Zapfenstreich immer ausgeprägt zivil wirkenden Auftretens Merkels nicht ganz vergessen werden sollte. Ebenso wenig die Kluft zwischen Rhetorik, wie dem gelegentlich als Quintessenz der Merkel-Jahre rezipierten "Wir schaffen das"-Zitat angesichts der Flüchtlingskrise 2015, und der praktischen Politik, die bald wieder sehr restriktiv wurde. Was Kontext-Gastautor Seán McGinley in diesem Zusammenhang vor einem Jahr beklagte, hat Stuttmann in eine so prägnante wie bittere Karikatur gepackt.