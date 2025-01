"Die fünfte Gewalt": Lachen ist Notwehr

Insgesamt, sagt Grammatikopoulos, habe er sogar 120 Kabarettisten angefragt. Nicht alle haben geantwortet, es kamen Krankheiten und Schwangerschaften dazwischen, ein paar wollten die Kontrolle am eigenen Bild nicht abgeben oder haben beim Absegnen der Interviews festgestellt, dass sie lieber doch nicht dabei sein wollen. Eingangs gibt es eine Widmung für "Drei, die uns zu früh verlassen": Gerhard Woyda († 2017), Werner Schneyder († 2019) und Dieter Hildebrandt († 2013). Insbesondere letzterer wird immer wieder von Kolleginnen und Kollegen als zentrale Referenz und prägender Einfluss angeführt.

Von Schneyder ist ein Satz zum Selbstverständnis zitiert: "Kabarettisten machen einen Witz, um etwas zu erhellen und nehmen dabei das Lachen in Kauf." Manchmal wirft das einen Schein auf klaffende Abgründe und Grammatikopoulos berichtet: "Oft konnte ich beobachten, wie das Publikum erst nach und nach die Wucht dessen begreift, was es da zu hören bekommen hat. Es gibt dann diese fast beklemmende Stille, ganz kurz nur, aber man spürt, da hat der Künstler einen Moment erwischt, der das Publikum aus der Annehmlichkeit des reinen Zuhörens und Zustimmens herausreißt."

Begonnen hat das Buchprojekt mit Georg Schramm. Grammatikopoulos verrät, dass dieser im persönlichen Umgang längst nicht so distanziert und unnahbar sei wie seine Bühnenfiguren rüberkommen – auch wenn das Bedienen von Autogrammjägern Schramms Sache nicht sei und Grammatikopoulos sich nach dem Auftritt lange gedulden musste, um an ihn heranzukommen. Im Interview erklärt Schramm: "Für mich wäre es am einfachsten gewesen, eine Art VHS-Referat zu halten, aber dafür kommt ja niemand. Also mussten meine Referate in Unterhaltung verpackt werden."

Männer mit Waffen, Senioren mit Sessel

Heute arbeitet Grammatikopoulos im Theater und zieht das Fazit, dass Kabarettistinnen und Kabarettisten im Vergleich nur wenig Starallüren hätten und viel freundlicher seien als zum Beispiel der ein oder andere halbgroße Name aus dem Musikbusiness. Auch wenn viel Begeisterung unverkennbar ist, betont Grammatikopoulos, dass sein Buch keine Hagiografie, also Heiligenbeschreibung sein soll – entscheidend sei für ihn die Grundsatzfrage, ob man sich entscheide, mit Kritik umzugehen oder Kritik zu umgehen. Insofern merkt er an, dass es sich bei dem erreichten Live-Publikum in den allermeisten Vorstellungen in der "absoluten Mehrheit um Bildungsbürgertum fortgeschrittenen Alters" handelt.