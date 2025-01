Joe Röttgers: Das Auge der Arbeitswelt

Das wäre Joe nicht passiert. Heroisierung war ihm so fremd wie das Bemühen der Helden, dazu die nötigen Vorlagen zu liefern. Selbige zu entlarven war ihm deshalb eine große Freude, die sich in lautem Glucksen am Rechner entladen konnte, wenn ihm ein besonders trefflicher Schuss gelungen war. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) war häufig vertreten.

Joe hat es eher mit den kleinen Leuten gehalten. Paul Schobel, der linke katholische Betriebsseelsorger ("Kapitalismus ist Sünde"), war so einer, der keine Pose brauchte, wenn er gegen die Gier der Reichen wetterte. Schobels Kundschaft gehörte dazu, die Malocher in der Metallindustrie, die Arbeiter am letzten Tag in der Heidenheimer Gießerei, die Helferinnen und Helfer in der Tafel, der LKW-Fahrer aus Litauen. Sie alle hat Joe in ihrer alltäglichen Umgebung gezeigt, was schon schwer genug ist wegen der verschlossenen Türen. Betriebsgelände betreten verboten, heißt es in der Regel. Der "Knipser" will sie nicht vorführen vor einer künstlichen Kulisse, er will sie als Subjekte erkennbar machen in der Öffentlichkeit, die sie sonst nicht wahrnimmt. Diese Bilder gehen als der Röttgersche Beitrag zu einer gerechteren Welt durch.