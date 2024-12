Inklusion: Buntes blindes Leben

Der junge Fußballfan geht in die vierte Klasse der Nikolauspflege am Kräherwald, einem Zentrum für Integration, Bildung und Beschäftigung von behinderten Menschen mit besonderem Schwerpunkt auf Sehbehinderungen. Ab der ersten Klasse lernen die blinden Schüler:innen hier das Schreiben mit normaler Tastatur wie mit der sogenannten Braillezeile. Auf diesem Gerät, einer Art Hilfstastatur, wird Computertext in Blindenschrift tastbar gemacht, umgekehrt kann damit auch in Blindenschrift geschrieben werden. "Michel beherrscht jetzt schon das Zehn-Finger-System besser als ich", kommentiert sein Vater lachend. Dazu gibt es iPads in jedem Klassenraum, die Schulbücher sind spätestens ab der 5. Klasse digital. Für den Umgang mit Word, PowerPoint, Outlook und Excel lernen die Schüler über 70 Tastenkombinationen auswendig.

Blindenwerkstätten haben einen schweren Stand

Vierzig Jahre zuvor in der Schule der Nikolauspflege – viel mit Digitalisierung war damals noch nicht. Sämtliche Postleitzahlen deutscher Großstädte hätte er stattdessen gelernt, erinnert sich Jörg Seibold, als Maßnahme zur Vorbereitung auf die praktische Arbeit im Büro und als Telefonvermittler.

Große Auswahlmöglichkeit im Job gab es für Blinde lange Zeit nicht, laut einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung war die Hälfte aller erwerbstätigen Blinden im Jahr 1997 in drei Berufsgruppen beschäftigt: als Telefonist, als Stenotypist oder Bürohilfskraft und als medizinischer Bademeister oder Masseur. Im Zweiten Weltkrieg erblindete Veteranen waren außerdem gefragte Arbeitskräfte in Blindenwerkstätten, stellten dort in Handarbeit Besen oder Körbe her.

Aber das Interesse am Handwerk sinkt, die Preise konkurrierender Anbieter für die hergestellten Waren ebenfalls. Es ist kein Wunder, dass Blindenwerkstätten mittlerweile einen schweren Stand haben. Sie werden nicht staatlich gefördert – anders als Behindertenwerkstätten, die als Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation gelten und ebenfalls Blinde und Sehbehinderte beschäftigen. Im Vergleich zu Blindenwerkstätten sind Mitarbeiter in Behindertenwerkstätten keine Arbeitnehmer, ihre Arbeit gilt als Maßnahme zur Arbeitsmarktintegration, deshalb erhalten sie auch zum Beispiel keinen regulären Lohn.