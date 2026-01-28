Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 774
Politik

Hagel gegen Hoffmeister-Kraut

Die Unbedankte

Hagel gegen Hoffmeister-Kraut: Die Unbedankte
|

Datum:

Obwohl Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut glasklare CDU-Politik betreibt, wird sie nach der Landtagswahl am 8. März ihren Job – Stand heute – los sein. Spitzenkandidat und Parteifreund Manuel Hagel ignoriert ihre Bilanz, um selbst zu glänzen.

Ausgeblendet: Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg. Fotos: Julian Rettig
Ausgeblendet: Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg. Fotos: Julian Rettig

80 Prozent der Baden-Württemberg:innen machen sich nach den neuesten Zahlen von Infratest dimap keine oder nur wenig Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Diese überraschende Zustandsbeschreibung ficht den schwarzen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 8. März wenig an. In jeder Rede und in jedem Interview haut Manuel Hagel Statements und Ideen raus, die nur als harte Kritik an der bisherigen Ressortchefin im Wirtschaftsministerium zu verstehen sind. Die Tonlage geht so: "Baden-Württemberg muss wieder der Maßstab für technologische und innovative Entwicklungen in Deutschland sein." Oder: "Es wird Zeit, dass wieder Politik gemacht wird für die fleißigen Menschen in der Mitte." Oder: "Wenn wir's jetzt richtig machen, dann wird es besser." Hagels neuester Plan hat sogar für Schlagzeilen über Baden-Württemberg hinaus gesorgt. Er will einen eigenen Rat von Wirtschaftsweisen im Staatsministerium ansiedeln – unter dem Vorsitz des für seine neoliberalen Ordnungsrufe bekannten Freiburger Professors Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld.

Am Pläneschmieden: Manuel Hagel, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag und Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 8. März.

Am Pläneschmieden: Manuel Hagel, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag und Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 8. März.

Das passt zur Einschätzung der Lage durch den 37-Jährigen. Denn wenn er sich bei seinen Auftritten im Wahlkampf so richtig in Schwung geredet hat, dann brennt wirtschaftlich wahlweise die Hütte oder das Dach. Eine auch positive Bilanz zu ziehen über das vergangene Jahrzehnt kommt ihm nicht in den Sinn. Nur manchmal, wie Mitte Januar im Enzkreis, erreicht Hagel aus dem Publikum die sich eigentlich bei jeder seiner Reden aufdrängende Frage: Wie der CDU-Landeschef so loslegen kann, wenn doch seine Partei mit Nicole Hoffmeister-Kraut schon so lange das Wirtschafts- und Arbeitsressort besetzt? Selbst solche Steilvorlagen, wenigstens einige Worte des Dankes und der Ankerkennung zu finden, lässt er verstreichen. Er schaue lieber nach vorne statt zurück, pflegt er zu sagen. Was ja nichts anderes bedeuten kann, als dass der Rückblick kaum Erfreuliches zutage fördern würde.

Jahrelang ist die Ressortchefin und dreifache Mutter als Leichtgewicht eingeschätzt worden, noch immer scheut sie spontane Auftritte, Reden oder gar Antworten. Sie ist keine wirklich gute Rednerin, rettet sich, wenn es mal enger wird, in Allgemeinplätze. Spuren im Land, wie sollte es nach zehn Jahren anders sein, hat sie dennoch hinterlassen, allen voran in Heilbronn, wo das Land gemeinsam mit der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) den KI-Innovationspark IPAI baut, für den die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, kurz ETH, im Endausbau 15 Professuren beisteuern wird. Von Hagel ist bekannt, dass und wie penibel er in Interviews jedes Wort wägt. Wenn er wollte, könnte er jedes Mal, wenn er auf die Bedeutung Künstlicher Intelligenz zu sprechen kommt, Verdienste der Wirtschaftsministerin exakt dafür anerkennen. Stattdessen rühmt er, aktuell im Heilbronner "Promagazin", wie sich die Stadt "mit dem IPAI, starken Stiftungen und der engen Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft eine herausragende Stellung in der angewandten Künstlichen Intelligenz erarbeitet".

Fachleute hingegen würdigen den Anteil der Ministerin an Entwicklung und Niederlassung des IPAI, mit dem "das größte Ökosystem für Künstliche Intelligenz in Europa entsteht", wie es in einer Selbstdarstellung heißt. Kleine, mittlere und große Unternehmen, Start-ups, KI-Talente sowie Akteure des öffentlichen Sektors arbeiteten an KI-basierten Softwareprodukten und -lösungen. Hagel denkt dennoch nicht daran, der Parteifreundin für ihre Mühe zu danken. Das fällt auf. Hoffmeister-Kraut habe der Landesregierung das IPAI aufs Auge gedrückt, schreibt Ex-Wirtschaftsminister Walter Döring (FDP) dem Bankbetriebswirt Hagel ins Stammbuch und schickt gleich auch noch ein "Ich schätze sie außerordentlich" hinterher.

Hagel ignoriert seine Parteifreundin

Dass das Verhalten des CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzenden kein Zufall ist, belegen viele Einlassungen. Eben erst hat er sich in einem Gastbeitrag für Springers "Welt" über die Bedeutung der Regionen in angespannten Zeiten ausgelassen.

Hoffmeister-Krauts Einsatz für die regionale Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft spielt im seinem Text keine Rolle. Dabei spricht er sich für die Bündelung von Kräften aus, verlangt "aus baden-württembergischer Sicht – als Exportregion Nummer eins – diesen Gedanken sofort global weiter skalieren", will vorangehen "mit den besten Regionen Europas und der Welt als Motoren einer neuen Weltordnung, schnell, vernetzt, durchsetzungsstark".Die Wirtschaftsministerin war dabei schneller. Im vergangenen November hat sie in Orlando im US-Bundesstaat Florida für Baden-Württemberg als erstes deutsches Bundesland eine Absichtserklärung zur wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit unterzeichnet, von Aerospace bis Life Science, von Mobilität bis KI und Robotik. Skeptiker:innen bezweifeln, dass solche Vereinbarungen im Trump-Amerika tatsächlich konkrete Folgen haben. Hoffmeister-Kraut dreht den Spieß herum, will jetzt erst recht der heimischen Wirtschaft zusätzliche Chancen eröffnen – auf subnationaler Ebene.

Corona: Die Rückzahlungen der Rückzahlungen

Was wäre wohl, wenn keine Landtagswahl vor der Tür stünde? Aber es steht eine: Und deshalb muss Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die Debatte um möglicherweise zu Unrecht erhaltene Corona-Hilfen so schnell wie möglich beenden. Zur Erinnerung: Das Land hatte während der Pandemie nach den Zahlen der L-Bank in rund 245.000 Fällen vergleichsweise schnell gehandelt und insgesamt rund 2,3 Milliarden Euro an Unternehmer:innen und Selbstständige ausbezahlt. Für rund die Hälfte dieser Soforthilfen stand die Rückforderung im Raum. Mehrere Betroffene zogen vor Gericht und haben Recht bekommen. Seit drei Wochen sind alle Urteile rechtskräftig. Jetzt will Hoffmeister-Kraut sogar erfolgte Rückzahlungen erstatten und die Weichen dafür "noch in dieser Legislaturperiode stellen". Eine Lost-Lost-Situation für Steuerzahlende: Denn es könnte gut sein, dass Empfänger:innen tatsächlich ex post auf die Corona-Hilfen und die Gelder gar nicht angewiesen waren angesichts eines doch besseren Geschäftsgangs als erwartet. Dass Rückforderungen durch die L-Bank zu Recht bestehen, etwa von Gastronomen mit erfolgreichem Außer-Haus-Verkauf während der verhängten Schließungen. Immerhin geht es nach den vorliegenden Zahlen um mehr als 62.000 Betriebe und fast 440 Millionen Euro. Das grüngeführte Finanzministerium muss zwar gegebenenfalls diese Gelder herausrücken, spielt aber den Ball inhaltlich zurück an Hoffmeister-Kraut. Von ihr wird ein "geeigneter, rechtssicherer Vorschlag" erwartet – zu liefern noch vor dem Wahltag am 8. März.  (jhw)

Auf ein "Danke liebe Nicole für Dein Engagement" von Hagel braucht sie nicht zu warten. Ebenso wenig für den Aufbau regionaler KI-Zentren in Stuttgart, Karlsruhe, Neckar-Alb, Freiburg, Ostalbkreis und Ulm, nicht für die Start-up-Kampagne oder die neuen Förderungen. Auch nicht für die Unterstützung bei wichtigen Themen für die Partei wie dem Verbrenner-Aus. Neulich hat die Ministerin abermals in einem Brief von Brüssel Nachbesserungen verlangt und damit die Möglichkeiten einer Ressortchefin in einer Koalition sehr offensiv interpretiert.

Ministerin von Strobls Gnaden

Der Grund für das dröhnende Schweigen von ganz oben liegt auf der Hand: Der Abschied in Raten ist eingeläutet. Hoffmeister-Kraut in die Landespolitik zu holen, war eine Idee des damaligen CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl – und eine kleine Sensation, als Winfried Kretschmann 2016 sein erstes Bündnis mit der CDU einging. Gewinnbringend sollten sich die ungleichen Parteien in dieser sogenannten Komplementärkoalition gegenseitig ergänzen, mit der Gesellschafterin des Waagen-Herstellers Bizerba als symbolstarkem Aushängeschild. Die Wirtschaftsverbände und -lobbyist:innen bejubelten die damals 43-Jährige als eine der ihren. Es regnete Vorschusslorbeeren, naturgemäß von Strobl höchstpersönlich, der prophezeite, die Balingerin werde "abgehen wie eine Rakete". Tatsächlich hatte die Blitzkarriere nach nur sieben Jahren Mitgliedschaft in der CDU und sechs im Gemeinderat ihrer Heimatstadt auch damit zu tun, dass nicht nur die Grünen mit der geschlechtsparitätischen Besetzung ihrer Kabinettsposten glänzen wollten.

Fünf Jahre später gab es wieder warme Worte, Hoffmeister-Kraut wurde von Strobl wieder in die Regierung geholt, trotz Untersuchungsausschuss und Affäre rund um den Baden-Württemberg-Pavillon auf der Weltausstellung in Dubai. Der war nicht wie geplant von der Wirtschaft für die Wirtschaft errichtet worden, sondern kostete am Ende die Steuerzahler:innen Millionensummen (Kontext berichtete). Eigentlich ein Skandal, doch es überwog der gute Leumund, den sie bei Handwerk, Mittelstand und Industrie inzwischen genießt. Ganz zu schweigen von der Zustimmung in ihrem Wahlkreis. 2021 verteidigte sie ihr Direktmandat mit überdurchschnittlichen 32,5 Prozent. Das ist erheblich ihrem Namen und ihrer Herkunft geschuldet. Ein homo politicus war sie nicht, und sie wird keiner mehr werden. Aber auf das Zugpferd in der Kaste der Unternehmer:innen wollte die CDU nicht verzichten.

FDP-Rülke bringt sich schon in Stellung

Diesmal hat Hagel eine Rückkehr der Ministerin an den Kabinettstisch nach dem 8. März so gut wie ausgeschlossen, mit seinem schon vor Monaten bekundeten und seither vielfach wiederholten Hinweis auf seine Koalitionspräferenz. Der schwarze Spitzenkandidat möchte mit SPD und FDP regieren. Und sein liberales Pendant Hans-Ulrich Rülke macht öffentlich aus seinen Wunschvorstellungen für diesen Fall überhaupt kein Hehl: Nur zu gern möchte er – endlich! – Chef in einem durch die Kompetenzen für Verkehr, Energie, Wohnbau und Digitalisierung deutlich aufgewerteten Wirtschaftsressort werden.

Wittert Morgenluft: FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke beim Landesparteitag.

Wittert Morgenluft: FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke beim Landesparteitag.

Aber selbst wenn es erneut zu einer Landesregierung aus Grünen und CDU oder umgekehrt kommt, ist der Verbleib im Amt höchst unwahrscheinlich. Ohne den eigenen Namen in einer Zeitung lesen zu wollen, hinter vorgehaltener Hand berichten CDU-Abgeordnete, dass der Fraktionsvorsitzende vielen in den eigenen Reihen ziemlich viel versprochen hat. Hoffmeister-Kraut gehört zu diesem illustren Kreis nicht. Daran ändere ihr "immer emsiger Einsatz" nichts mehr.

Einflussreichen Stimmen in der Wirtschaft ist das nicht verborgen geblieben. Immer weiter wird die Arbeit der Ministerin geschätzt. Jan Stefan Roell etwa, Präsident des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags, erkennt auf Kontext-Anfrage an, wie sehr "ihre Amtszeit geprägt war, wie die Legislatur aller politisch Verantwortlichen, von schwierigen Rahmenbedingungen, von der Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, dem zunehmenden Protektionismus mit volatilen Entscheidungen etwa zu US-Strafzöllen". Und dass "Landespolitik hier nicht in allen Feldern direkt gegenwirken kann". Gleichwohl seien wirtschaftspolitische Akzente für Mittelstand und junge Unternehmen gesetzt worden.

Hinter vorgehaltener Hand – und abermals ohne den eigenen Namen als Quelle von Zitaten freizugeben – wird sogar berichtet, wie Hoffmeister-Kraut in Sachen Faktenkenntnis Hagel ausstechen kann, etwa in einer der berühmten kleinen Frühstücksrunden, zu der die Firma Trumpf und die Vorsitzende des Vorstands Nicola Leibinger-Kammüller vor Weihnachten geladen hatten. Zudem spiele sich die Ministerin nicht in den Vordergrund, erzählen Teilnehmende, und überzeuge zusätzlich durch ihre sympathische Art. Intern soll Hagel von Unternehmer:innen bereits mit auf den Weg gegeben worden sein, dass Superministerien – siehe die Rülke-Pläne – deutlich weniger geschätzt werden als die Konzentration eines kompakten Hauses auf die Vertretung einschlägiger Interessen. Gerade in Zeiten wie diesen dürften die nicht "eines von zu vielen Rädern am Wagen sein".

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

14.01.2026
Landtagswahl und Wirtschaft
Mehr Arbeit als Allheilmittel

Sie fühlen sich vernachlässigt von der Landesregierung. Die "Unternehmer Baden-Württemberg" fordern, dass ihre Interessen im politischen Mittelpunkt stehen. Beim grünen Spitzenkandidaten Cem Özdemir dürften sie damit offene Türen einrennen.

1 Kommentar
14.01.2026
Lothar Späth
"Cleverle" als CDU-Vorbild

Die Südwest-CDU will im Wahlkampf auch mit Altvorderen punkten. Zum Standardrepertoire zählt der Verweis auf Lothar Späth und seinen "Gründer- und Machergeist". Der allerdings hatte Schattenseiten.

4 Kommentare
07.01.2026
FDP-Landesparteitag
"They are loving you"

Sogar die erfolgsverwöhnte Südwest-FDP ist im Überlebenskampf. Verpasst sie am 8. März den Wiedereinzug in den Landtag, drohen dramatische Auswirkungen auf die Gesamtpartei. In Stuttgart beschwört sie deswegen "Freiheit!" und Radikalkuren à la…
31.12.2025
Verbrenner-Aus
Gefährliche Versprechen

Die Realitätsverweiger:innen von der Union haben ihr Ziel noch nicht erreicht. Das EU-weite Aus für neue Verbrenner ab 2035 ist zwar durchlöchert, bisher aber keineswegs abgeschafft. Deshalb droht neuer Ärger.
17.12.2025
Grüner Landesparteitag
Vor der Testamentseröffnung

Die Nummer eins der Landes-CDU Manuel Hagel will Winfried Kretschmanns beerben und tut so, als hätte die CDU nie mit den Grünen regiert. Die wiederum nutzen ihren Landesparteitag, um grüne Regierungserfolge zu betonen und sich in Wahlkampfstimmung zu…

5 Kommentare
10.09.2025
Hoffmeister-Kraut gegen Lieferkettengesetz
Ausbeuterischer Neokolonialismus

Das deutsche Lieferkettengesetz ist endgültig ein Torso. Auch die entsprechende Richtlinie der EU soll bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt werden – damit heimische Hersteller immer weiter von Frauenausbeutung profitieren können, von Kinderarbeit und…

4 Kommentare
03.09.2025
Zurück zum Verbrenner
Mit beträchtlicher Dreistigkeit

Mit einem Brandbrief versuchen Europas Autohersteller, von eigenen Versäumnissen, gebrochenen Versprechen und organisiertem Betrug abzulenken. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sekundiert.
12.11.2025
Markus Söder hilft Manuel Hagel
Ein König und ein Aspirant

CSU-Chef Markus Söder hält in Bayern das Zepter in der Hand. Manuel Hagel, Landesvorsitzender der baden-württembergischen CDU, will es ihm mit der kommenden Wahl im März gleichtun. Am Freitag traf er den Franken in Nagold. Dabei ging es um Blutwurst,…

1 Kommentar
22.10.2025
Manuel Hagel
Zaghaftes Zugpferd

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hat mit einem jahrzehntealten guten Brauch gebrochen: Bei wichtigen Themen in Plenardebatten des Landtags gehen die Vorsitzenden in die Bütt. Hagel hingegen hält sich raus. Das ist schlecht fürs Profil und für die…

5 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 774 vom 28.01.2026

Umweltausschuss zu SF6 und Solvay
Eingeseift

Die CDU zitierte Thekla Walker, grüne Umweltministerin von Baden-Württemberg, wegen des…

1 Kommentar
Neue-Musik-Festival Eclat
Die Zukunft kommen hören

Es gehört zu den wichtigsten Festivals für zeitgenössische Musik: das Stuttgarter Eclat. Ab dem 4.…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Write new comment

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 774 / Das allgegenwärtige Verbrechen / Peter Nowak / vor 18 Stunden 12 Minuten
Ein guter Gedenkort für die Zwangsarbeit wäre doch ein Denkmal für Alfred Hauser. Er musste als politischer Gefangener Zwangsarbeit im Gefängnis Ludwigsburg für Bosch schuften. 1987 gründete Hauser gemeinsam mit seinen Weggefährt:innen Gertrud...

Ausgabe 774 / Eingeseift / Verwaltungsmensch / vor 20 Stunden 51 Minuten
Das ist leider nur die Spitze des Eisbergs. Im gesamten Umweltbereich wird die Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen leider von den Behörden auch wegen politischer Einflussnahme viel zu schwach oder gar nicht durchgesetzt und kontrolliert. Die...

Ausgabe 774 / Schlampige Schlapphüte / Der blonde / vor 1 Tag 16 Stunden
Nicht zu fassen was der Verfassungsschutz da so "Fantastisches" ermittelt. Auch in dieser Behörde gibt es wohl massive Qualitätsunterschiede bei den Mitarbeitern und den Vorgesetzten, die solche ermittelten Sachzusammenhänge am Ende...

Ausgabe 774 / Schlampige Schlapphüte / MichaK / vor 1 Tag 19 Stunden
So was ist nur der Anfang. Keine Sorge :-) Bald werden auch Deutsche erfahren was es heisst unter faschistischer Besatzung zu leben! So wie die US-Amerikaner derzeit erfahren, was es bedeutet unter US-amerikanischer Besatzung zu leben. Grüße aus dem Rest...

Ausgabe 774 / Das Vertrauen in den Westen zerbricht / Ernst-Friedrich Harmsen / vor 4 Tagen 1 Stunde
Der Artikel ist wichtig. Das Wegschauen der Bundesregierung von der Entwicklung insbesondere in Nord-Ost-Syrien in den yesidischen und kurdischen Gebieten durch die Änderung der Machtposition der Milizen Sharaas gefährdet von Neuem diese Volksgruppen in...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!