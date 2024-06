Bezahlbarer Wohnraum: Eine Steuer auf Mieteinnahmen

Und doch kam 1924 der Wohnungsbau in Gang. Und zwar in großem Stil. 145.000 Wohnungen entstanden bis zum Ende der Weimarer Republik in Berlin, 54.000 in Hamburg, mehr als 10.000 auch in Stuttgart. Ermöglicht wurde dies durch die Hauszinssteuer. Dabei handelte es sich um eine Steuer auf Mieteinnahmen, deren Ausgestaltung Ländersache war und daher auch jeweils unterschiedlich. Die amtliche Bezeichnung Geldentwertungsausgleichssteuer zeigt, worum es ging: Die von der Inflation nicht belasteten Vermieter sollten einen Ausgleich zahlen.

Ein Rezept auch gegen den Mangel von heute?

Auch heute fehlen bezahlbare Wohnungen. Immer mehr Menschen geben 40 Prozent und mehr ihres Nettoeinkommens für die Miete aus. Angesichts der Baupreissteigerungen lassen sich Wohnbauten kaum noch zu bezahlbaren Preisen errichten. Wer dagegen erbt – und vererbt werden in Deutschland bis zu 400 Milliarden Euro im Jahr – oder anderweitig Geld besitzt, setzt vor allem seit der Finanzkrise 2008 auf Immobilien. Nur ist der Boden nicht vermehrbar. Daher steigen die Preise. Und davon profitieren die Immobilienbesitzer.

Sollten sie nicht auch wieder einen Ausgleich zahlen wie in der Weimarer Republik, damit der Staat für bezahlbare Wohnungen sorgen kann? Dies finden zumindest Stefan Bach und Claus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). "Eine Sondersteuer auf die Mieterträge, mit der Vermögensgewinne der Immobilieneigentümer abgeschöpft wurden", das wäre auch heute, meinen sie, "eine probate Alternative zu den Enteignungs- und Regulierungsexperimenten der vergangenen Jahre".

Dirk Löhr bleibt skeptisch. "Die Vermieter würden das auf die Mieter umlegen, ähnlich wie jetzt bei der Grundsteuer nach dem Modell des Bundes", meint der Wirtschaftsprofessor aus Trier. Tatsächlich waren es auch in den 1920er-Jahren nur in der Theorie die Vermieter, die die Hauszinssteuer bezahlten. In der Praxis legten sie die Kosten auf die Mieter um. Die Steuer "wurde von den Mietern in den Altbauwohnungen getragen", heißt es in einer Studie zum Thema. Einer anderen Arbeit zufolge war sie "ein Solidarbeitrag für die Wohnungssuchenden in Form eines gebundenen Mietzuschlags und galt für Altbauwohnungsmieter:innen, da diese die größten Nutznießer der Friedensmiete waren."

Das war kein größeres Problem, solange die Mieten sehr niedrig waren: Anfang 1924, also direkt nach der Währungsreform, lagen sie bei nur 30 Prozent der Friedensmiete. Wenn die Hauszinssteuer die Mieter belastete, so doch in einem sozial verträglichen Umfang.

In den Städten boomte der soziale Wohnungsbau