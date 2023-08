Schule: G8 oder G9?: Mehr Zeit für gute Beteiligung

Neben dem Sammelaufwand müsste sich aber auch die Grundsatzfrage stellen. Aber Fellner und Plesch-Krubner kommen gar keine Zweifel dazu, ob ihr Projekt als solches nicht doch vielleicht weniger Anklang findet als gedacht. Im Gegenteil: "Wir alle machen die Erfahrung, dass eine überwiegende Mehrheit der Menschen unser G9-Konzept unterstützt." Und der nächste Satz grenzt vollends an Realitätsverweigerung: "Ein ganz großer Teil der 7,8 Millionen Wahlberechtigten würde also unterschreiben, wenn man ihnen die Möglichkeit bietet." Mithin sei es eine "Fleißaufgabe" der Initiative, die fehlenden Unterschriften noch einzusammeln – "am besten im persönlichen Austausch, denn alles andere funktioniert meist nicht zuverlässig".

Solche Durchhalteparolen sind allerdings alles andere als plausibel. Denn womöglich sind inzwischen viel mehr Jugendliche und Eltern im Reinen mit dem achtjährigen Gymnasium, trotz Zeitdruck. Oder mit dem gewonnenen Jahr nach dem Abitur, um zu den Kiwis in Neuseeland zu reisen oder anderswo per Work and Travel Erfahrungen fürs Leben zu sammeln. Vielleicht ist das alles auch nicht so, oder um einiges komplizierter. Aber: Die Gewissheit, mit der viele der G9-Fans wissen, dass der von ihnen gepriesene Weg der einzig richtige ist, erinnert verdächtig an Stuttgart 21 und andere dogmatisch überhöhte Ideen.

Gerümpfte Nasen und hochgezogene Augenbrauen

Gerade eine Tatsache blendet die Eltern-Initaitive konsequent und geflissentlich aus: dass an den gut 270 Beruflichen Gymnasien und an neun Gemeinschaftsschulen die Abkehr vom Turboabitur Realität ist und, dass, wer will, für den eigenen Nachwuchs sehr wohl eine Alternative zu den acht Jahren suchen und finden kann. Leider reagieren besonders bildungsnahe Familien gern mit gerümpfter Nase oder hochgezogenen Augenbrauen auf derartige Hinweise. In gewissen Kreisen zählen allein das klassische Gymnasium und vergleichsweise homogene Lerngruppen. Was auch eine weitere Realität verkennt, denn nach der zwölften oder der dreizehnten Klasse geht es im richtigen Leben erfahrungsgemäß ganz schön heterogen zu.

Die Wahrscheinlichkeit ist dennoch groß, dass am Ende im November die für den Volksantrag verlangten Unterschriften zusammenkommen. Weil der jetzt verlangte "echte Ruck" durch die G9-Community geht und wie angekündigt auf Elternabenden gerade an Grundschulen zum Schuljahresbeginn ausreichend geworben werden kann. Als glanzvoll allerdings wird "der Kampf gegen Windmühlen, weil Politiker ihren Job nicht machen", dessen sich die Unterstützer:innen rühmten, nicht mehr in die Landesgeschichte eingehen. Mit breiter Brust werden die Besucher:innen, wenn ihr Gesetzentwurf vom Landtag beraten werden muss, kaum mehr seine Annahme fordern können, da kann die FDP-Fraktion noch so viel trommeln. Medienwirksam haben alle liberalen Abgeordneten im Landtag BAden-Württembergs kurz vor Ferienbeginn "G9-jetzt" unterschrieben. Sie sind aber auch nur 18.