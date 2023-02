Tempolimit: Honig im Kopf

Wirklich neu ist dieses Thema auch nicht, denn schon vor fast einem halben Jahrhundert warb Erhard Eppler (SPD) für ein Tempolimit, weil es gelte, "endlich ein Zeichen zu setzen, dass Energie gespart werden muss". Und er brachte in der Folge sogar Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) auf seine Seite, der mit Geschwindigkeitsbegrenzungen "den Bürger psychologisch auf Veränderungen" einstellen wollte. Es war die Zeit, als Automobilkonzerne stolz spritsparende Prototypen präsentierten, so etwa einen VW Golf, der 3,9 Liter auf hundert Kilometer brauchte – bei entsprechender Fahrweise, wie es so schön hieß, um den Hinweis auf eine Temporeduzierung zu vermeiden. "Wir zwingen die Menschen nicht gerne", schloss mitten in der Energiekrise der Siebziger nicht einmal der damalige FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff Tempolimits kategorisch aus.

Deren Anhänger:innen hatten da den ersten großen Glaubenskrieg schon haushoch verloren. Die Fortsetzung eines bundesweiten Versuchs auf Autobahnen war an einer Ein-Stimmen-Mehrheit der Union im Bundesrat gescheitert und – ein bis heute unverändertes Muster – an völlig sachfremden strategischen Erwägungen. Und die plauderte der damalige CDU-Generalsekretär Kurt Biedenkopf sogar noch aus: Es gehe darum, der sozialliberalen Bundesregierung "das Leben so schwer wie möglich machen" mit dem Ziel, dass sich in der Bevölkerung der Eindruck festsetzt, SPD und FDP seien handlungsunfähig. Verkehrstote spielten keine Rolle in solchen Erwägungen.

Tausche AKW-Laufzeiten gegen Tempolimit

Immerhin: Als "letzte Notmaßnahmen" empfand Erwin Teufel, damals Fraktionschef der CDU im baden-württembergischen Landtag und später Ministerpräsident, in den Achtziger Jahren Geschwindigkeitsbeschränkungen. Da wütete allerdings im Schwarzwald und auf der Alb schon das Waldsterben. Aber die Not – oder auch der Anstand, Realitäten anzuerkennen – wurde eben nie groß genug für das Innenleben und die Propagandakompanien der Unionsparteien. Als die Umweltminister:innen von Bund und Ländern unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine vor einigen Monaten einstimmig eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen forderten, schlug der CDU-Landesvorsitzende und baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl ein Gegengeschäft vor: "ein paar Monate" längere AKW-Laufzeiten im Tausch mit einem Tempolimit.