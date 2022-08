Höhenradwege: Über den Smogwolken

So geht's auch: In Stuttgart-Kaltental ist im August 2022 aus einer Auto-Parkspur ein Radweg geworden. Foto: Joachim E. Röttgers

So geht es, so geht es nicht

Zum Konflikt kam es auch in der Schweiz: Auf einer Höhe von vier Metern schwebt der Hightech-Weg über dem Boden. Der Fahrbahnbelag ist rutschfest, im Winter wird mit dem Strom der eingebauten PV-Anlage geheizt. Urb-x bewirbt auf seiner Homepage besonders die einfache Bauweise. Kleine Kreisverkehre, große Kreisverkehre, gerade Straßen, damit der Verkehrsfluss nicht gestört wird, maximal 3,5 Prozent Steigung. Anstatt kilometerlange Betonbrücken oder Asphaltwege zu planen, ließen sich die Module der Holzwege einfach zusammenstöpseln wie bei Lego. So sei es nach Darstellung des Unternehmens ein leichtes, die Schnellstraßen aus dem Baukasten entlang von Bundesstraßen, Autobahnen oder Gleisen aufzubauen. In Basel, wo auch der Sitz der Firma liegt, entsteht nun eine 200 Meter lange Teststrecke, deren Fertigstellung, so Mitgründer Balint Csontos, in den letzten Zügen liege. Einzig auf die Lieferung der Photovoltaikzellen werde noch gewartet.

Eine "Velobahn" – so heißen die Radschnellwege in der Schweiz – hätte eigentlich schon in diesem Sommer fertiggestellt werden können. Zwischen zwei und drei Kilometer waren diskutiert, verlaufen sollte sie zwischen den Basler Vororten Augst und Pratteln. Urb-x, die Firma um Klaus Kirchmayr, Balint Csontos und Beat Oberlin, bekam im Frühherbst 2020 den Zuschlag, das Projekt umzusetzen. Die Freude allerdings dauerte nur kurz, denn weniger als einen Monat später hing der Basler Baudirektor Isaac Reber (Grüne) die Pläne an den Nagel. Die personellen Verstrickungen, die ans Licht kamen, waren zu groß.

Visionäre mit Draht zur Politik

Urb-x-CEO (Chief Executive Officer) Klaus Kirchmayr, Ingenieur, treibende Kraft und Fraktionsvorsitzender im Kantonsparlament, war nicht nur Landrat für die Grünen, sondern auch in beratender Funktion für die Basellandschaftliche Kantonalbank tätig, deren CEO zwischenzeitlich Beat Oberlin, Präsident des Start-Ups, war. Auch Parteifreund Balint Csontos war grüner Mandatsträger und sogar Parteipräsident im Kanton – er wurde COO (Chief Operating Officer) bei Urb-x. Kirchmayr, der auch heute noch mit Csontos bei der Basler Firma die Zügel in der Hand hat, hatte auch einen kurzen Draht zur Basler Baudirektion. Er war Wahlkampfleiter und Stratege von Baudirektor Isaac Reber. In einer Medienkonferenz behauptete Kirchmayr über die Radwege auf Stelne: "Wir haben ein europäisches Patent auf dem Ganzen". Das entsprach allerdings nicht der Wahrheit.

Das Patentverfahren war zwar im Gange, ein Patentschutz stand zu diesem Zeitpunkt noch aus. Als der Zuschlag in Basel erfolgte, existierte lediglich ein einziges Prototyp-Bauteil, der Preis für die gesamte Strecke sollte im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen. Dennoch erhielt urb-x gemeinsam mit dem befreundeten Holzunternehmer Christoph Häring, auch ehemals Lokalpolitiker und Mitglied der rechts-konservativen SVP, schon 130.000 Schweizer Franken zur "Konkretisierung der Idee". In der ersten Oktoberwoche 2020 wurde die Zusammenarbeit beendet.

Auf Kontext-Anfrage sagt das Verkehrsministerium Baden-Württemberg, im Vorfeld der Reise nichts von den Verflechtungen gewusst zu haben. Es betont aber auch, dass der personelle Zustand bei Urb-x kaum Anlass genug wäre, sich nicht mit dem jungen Start-Up auseinanderzusetzen. Wichtig sei, so ein Sprecher, die Basler Grünen von den baden-württembergischen Grünen zu trennen. Im Februar 2022 wurden die Beteiligten von der geschäftsprüfenden Kommission (GPK) des Landrats freigesprochen. Die GPK betont aber auch, "weniger die Holz-Velohochbahn an sich, sondern die personelle Konstellation der am Projekt beteiligten Personen" hätte dazu geführt, dass das Projekt nur wenige Tage nach der Präsentation im September 2020 abgebrochen wurde.

Aus einer weiteren Anfrage an das Ministerium geht hervor, dass man im Land bis zur Internationalen Bauausstellung IBA 2027 trotzdem einen Pilotradweg umsetzten wolle. Sollte in Zukunft ein Radhochweg im Land entstehen, so wird das Vorhaben korrekt ausgeschrieben, versichert das Verkehrsministerium.