Mountainbiker in Stuttgart: Tatort zwischen Bäumen

Mit einer roten Outdoorjacke steht Paul an einem illegalen Trail im Wald in Stuttgart-Uhlbach. Die Strecke ist matschig, doch Reifenspuren sind gut zu erkennen. Vegetation gibt es an der Stelle schon lange nicht mehr. Es ist der gleiche wolkenverhangene Tag, an dem Michael Och den Woodpecker-Trail herunterrast. Nur ein paar Stunden früher. Der Rentner Paul lebt seit 1982 in Stuttgart und kennt den Wald, durch den er schlendert, in- und auswendig. Der Diplom-Biologe sieht besorgt aus – und das nicht ohne Grund. Dem Wald geht es schlecht. "Die Bäume sind gestresst", sagt der 71-Jährige. Das ist auch dokumentiert: Der Waldzustandsbericht 2020 zeigt, wie das dritte Hitze-Jahr in Folge der Vegetation zu schaffen macht.

Illegale Trails in besonders geschützten Biotopen machen die Lage nicht besser. "Das Problem ist, dass die Wege nicht befestigt sind", so der Naturschützer. Die Fahrten der rasanten MountainbikerInnen verdichten den Boden, was wiederum den Bäumen erschwert, an überlebenswichtigen Sauerstoff zu kommen. Das ist ein zusätzlicher Stress für die ohnehin schon gestressten Bäume. "Es würde Jahrzehnte dauern, bis sich der Boden wieder erholt", so Paul. Und die Anzahl der illegalen Trails sei seit Beginn der Corona-Pandemie und mit der E-Bike-Welle massiv in die Höhe gegangen.

Der Naturschützer strahlt eine große Ruhe aus. Er erklärt gerne und engagiert, was mit seinem Wald los ist. Laut wird er nur, wenn er den rücksichtslosen Umgang mit der Natur kritisiert. Er kann die Biker, die seinen Wald stressen, nicht verstehen. Paul fordert ein konsequenteres Durchgreifen von der Stadt: "Um die Befahrung illegaler Trails zu verhindern, müssen diese mit Baumstämmen verbaut werden". Er habe nichts gegen das Mountainbiken im Wald an sich. Aber die Befahrung in besonders geschützten Biotopen müsse dringend aufhören. "Dann sind wir auch bereit, mit den Mountainbikern über legale Trails ins Gespräch zu kommen". Naturschüzter Wolf-Dietrich Paul ist überzeugt, dass mehr Aufklärung sinnvoll wäre. Da würde Mountainbiker Michael Och nicht widersprechen.