Stuttgart 21: Maulhelden unter Kelchstützen

OB Nopper lässt sich betören von den 14 der 28 fertiggestellten Kelchstützen, vom "Bergfest beim Bahnprojekt", wie es auf der Internet-Seite der Stadt Stuttgart heißt. Baustellen-Fans wird ohnehin ganz warm ums Herz: "Für die 14. Kelchstütze wurden insgesamt 100 Betonmischer‐Ladungen mit 700 Kubikmeter Spezialbeton benötigt. Im Kelch befinden sich 350 Tonnen Bewehrungsstahl, die sich auf 22.000 einzeln vermessene Stahlstreben verteilen. Der Durchmesser beträgt im oberen Bereich 32 Meter, in der Öffnung für das Lichtauge 16 Meter."

Dass verantwortliche IngenieurInnen während der durchaus beeindruckenden Führungen durch das urbane Riesenloch leuchtende Augen bekommen , ist nahezu selbstverständlich. Stuttgart-21-AnhängerInnen, gerade in der CDU, hatten von Fritz Kuhn bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit verlangt, das so hochumstrittene Projekt gefälligst loyal zu begleiten. Und ein CDU-OB? Darf der leuchtende Augen bekommen? Darf der sich gefallen als Werbeträger in einem PR-Magazin der Bahn? Na ja. Ingenhoven kann schwadronieren über "die materialsparende Konstruktion" oder darüber, dass "wir für Heizung, Kühlung, Luftzirkulation und Tageslicht keine Energie aufwenden werden". Wenn aber ein Oberbürgermeister angesichts der ebenso permanenten wie permanent geleugneten Verteuerungen den Begriff "schwäbisch sparsam" in den Mund nimmt beim Tiefbahnhof, ist heftiges Stirnrunzeln das Mindeste.

Gespräch unter harten Männern

Und dann wird das Gespräch unter starken Männern wenigstens noch unfreiwillig witzig. "Hätte es noch eine grünere Variante gegeben?", will Nopper wissen. Da hat der Startarchitekt den hellsten aller Momente in dem seltsamen Dialog: "Die grünste Variante ist immer, nichts zu tun." Es darf ja noch geträumt werden: Etliche Milliarden wären gespart, der Kopfbahnhof wäre längst saniert und Ingenhovens Modell stünde im Haus der Geschichte, bestückt mit Playmobil-Kerlen mit Warnwesten, Schutzhelmen und Gummistiefeln als Exempeln schwäbischer Vernunft und Einsichtsfähigkeit. Stattdessen will Nopper per Öffentlichkeitsarbeit demnächst "unsere Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und ihnen die Chance geben, stolz auf ihre Stadt zu sein". So einfach wird's wohl kaum.