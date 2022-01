Altes und neues Elend beim VfB: Vom Kündigen

In den Jahren nach 2007 zeigte die Entwicklung des VfB kontinuierlich nach unten, und all die Fehler wurden gemacht, die in der Fußballbranche eigentlich immer gemacht werden. Verantwortliche werden geholt und bald wieder gefeuert, nehmen hohe Abfindungen mit und hinterlassen ein Chaos, welches der oder die Nachfolger gefälligst in kürzester Zeit aufräumen und den Erfolg wieder einkehren lassen sollen, was selbstverständlich niemals gelingt, sondern immer zu noch größerem Chaos führt und auch zur Guthabenvermehrung auf dem Festgeldkonto keineswegs beiträgt. Philosophien, die eigentlich über allem stehen und nach denen das Personal ausgewählt werden sollte, werden im Sechsmonatsrhythmus per 180-Grad-Wende über den Haufen geworfen, und mit Vollgas geht es wieder in die andere Richtung, gegen die Wand. Funktionäre intrigieren Dilettanten in verantwortliche Positionen, die dann wiederum Trainer und Spieler heuern und feuern dürfen, dass es nur so eine Art ist.

Mitunter erreichen die Aktionen verzweifelten Nichtskönnens Dimensionen, die nie ein Mensch zuvor gesehen beziehungsweise für möglich gehalten hat. So wurde die leibliche Hülle des Altmeisters Giovanni Trapattoni als Trainer nach Stuttgart geholt, und ein versehrter Ex-Vorzeigekrieger namens Mauro Camoranesi sollte gefühlte dreißig Jahre nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn nochmal den "aggressive leader" auf dem Feld machen. Kurz zusammengefasst lässt sich das Stuttgarter Elend seit 2007 in einem Satz sagen, der da lautet: Schlechte Leute scharen schlechte Leute um sich und vernichten einen Großteil des vorhandenen Geldes. Den Rest versenken sie in ihren eigenen Taschen oder in den Taschen ihrer Amigos.

Der VfB Stuttgart hat, im Gegensatz zu manch anderem Bundesligaclub, durch Spielerverkäufe oder durch den Daimler immer wieder neues Geld bekommen, nachdem das alte verbrannt worden war. Geld war also fast nie das große Problem, höchstens damals, als Felix Magath 2002/2003 die sogenannten "Jungen Wilden" in die erste Mannschaft holte. Dieses tat er nämlich vor allem, weil tatsächlich mal kein Geld da war, um weitere abgehalfterte Durchschnittsspieler für teures Geld zu holen.

Aktuell versucht der Club, eine Philosophie zu etablieren, die sich nicht alle paar Monate ändert. Die nicht darin besteht, durchschnittliche Personalien für viel zu viel Geld zu heuern und zu feuern, sondern junge Spieler mit Potential zu entwickeln, auf dass sie irgendwann teuer verkauft werden können, um dann wiederum weitere junge Spieler zu entwickeln. Mit Sven Mislintat hat der VfB ausnahmsweise mal einen sportlich Verantwortlichen, der sein Handwerk einigermaßen versteht und auch im Nachwuchsbereich vorzeigbare Leute installiert, und mit Claus Vogt hat er einen Präsidenten, der den sportlichen Bereich nicht mit präsidialen Profilneurosen vergiftet (auch wenn bisweilen versucht wird, genau diesen Eindruck zu erwecken). Er, der VfB, wäre also gut beraten, den eingeschlagenen Kurs auch in Zeiten vorübergehenden sportlichen Misserfolgs nicht zu ändern.

Weil der VfB aber derzeit nun mal nicht Siebter ist, sondern Siebzehnter, passiert jetzt das, was gemeinhin unter dem Begriff "Eigendynamik" subsumiert wird: Lautes Wehklagen allüberall gepaart mit Gebruddel, weil der Trainer zu leise, der Sportdirektor zu dickköpfig, die Spieler zu schlecht oder zu jung oder beides seien, was wiederum dazu führen kann, dass die jungen Spieler tatsächlich verunsichert werden, sich nichts mehr zutrauen und folglich die ganze Mannschaft noch schwächer spielt. Ich habe daher von einer ursprünglich geplanten Kündigung des Bezahlfernsehens wieder abgesehen. Denn wenn der VfB in der kommenden Saison wieder zweite Liga spielt, ist das zwar fast schon unerträglich – aber sehen will ich die Spiele ja dann doch.