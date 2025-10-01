Ethnologe Thomas Michel: Allein unter Kannibalen

Nach einer kurzen Auszeit zuhause hat sich Michel an seine Promotion gesetzt über die letzten Kannibalen in Neuguinea. Die Doktorarbeit ist so gut angekommen, dass ihn zwei Wochen nach der Veröffentlichung die Leiterin des Völkerkundlichen Instituts an der Uni Köln angerufen hat – "sie hatten dort eine Dozentenstelle für mich." Immer wieder war er für Forschungsaufenthalte im Ausland, etwa in Japan, Südkorea, Russland, Tahiti und Namibia, auch Papua-Neuguinea besucht er alle paar Jahre, zuletzt im April. Der Kannibalismus ist inzwischen Geschichte, aber unter bekehrten Christen werden noch mehrere "Hexen" pro Jahr getötet.

Nach Michels Abreise waren die Missionare im Tal schnell erfolgreich, "nachdem sie gesehen haben, okay, ich bin da nicht aufgegessen worden". Aus den kleinen Dörfern ist inzwischen ein größeres Konglomerat geworden, die Bevölkerung hat sich gegenüber den 1970ern verfünfzehnfacht. Es gibt eine asphaltierte Landepiste für Flugzeuge, eine große Klinik, eine weiterführende Schule, eine Polizeistation – und extremen Neid bei den Dörfern im Umland, die leer ausgehen und überhaupt nichts haben. "Das ist einer der Gründe, warum die Stammeskriege andauern."

Sechs von sieben Goldmedaillen

1991 suchte das niedersächsische Landesmuseum in Hannover einen neuen Direktor, Michels Bewerbung war erfolgreich. "Ein Jahr später ist dann entschieden worden, dass die Weltausstellung 2000 nach Hannover kommt." Im Zuge der Expo ist wahnsinnig viel Geld in die Stadt geflossen, unter anderem wurde ein tibetischer Tempel gebaut. Den hat sich auch der Dalai Lama angeguckt, "ich habe oft mit ihm Tee getrunken", erzählt Michel. Als die Weltausstellung vorbei war, "hat meine Frau, die Schwäbin ist, gesagt, komm doch mal wieder in unsere Heimat zurück. Und da war gerade eine Stelle als Direktor am Stuttgarter Lindenmuseum frei". Diese Position hat Michel bis zu seiner Pensionierung 2009 bekleidet.

Von seinem Büro aus hatte er einen schönen Blick auf den Degerlocher Scharrenberg mit seinen Weinreben. Und kurz darauf kaufte er sich ein günstiges Weingut. Allerdings war er völlig ahnungslos, was den Weinbau angeht, hat unbeholfen herumgeschnitten, bis sein Nachbar Mitleid bekam: Eberhard Gauder, Betreiber einer Besenwirtschaft in Degerloch. "Ich wurde zu seinem Lehrling", freut sich Michel. Und als Gauder 74 war, hat er nach einem Nachfolger für seinen Besen auf dem Haigst gesucht, der zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre geschlossen hatte.

Am 28. Dezember 2009 hat der alte Besen wieder aufgemacht. "Die ganze Straße war voll mit hunderten Leuten, drinnen konnte man sich gar nicht mehr bewegen. Aber es hat sich dann zum Glück gelegt, so viel war nie mehr los wie am ersten Tag." In zwei Jahren steht das hundertste Jubiläum von "Michels Gauder Besen" an, der ältesten Besenwirtschaft in Stuttgart – mit ausgezeichneter Qualität: Er habe insgesamt sieben Weine bei der Landesprämierung eingereicht und sechs Mal die Goldmedaille gewonnen, erzählt Michel stolz.



Hinweis: Am 22. Oktober referiert Michel um 20 Uhr in der Stuttgarter Markuskirche, im Saal unter der Empore. "Michels Gauder Besen" macht gerade Pause und hat ab Ende Oktober wieder geöffnet.