Ausstellung "Le sel noir", Villingen-Schwenningen: Schwarze Subjektivität

Was sollte etwa Sonia E. Barrett antworten, wenn man sie fragen würde, wo sie denn "eigentlich" herkäme? Geboren in England als Tochter eines Jamaikaners und einer Deutschen, ist sie in Hongkong, Zimbabwe, Zypern und England aufgewachsen und hat in Schottland, Berlin und New York studiert. Sie beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten karibischer Kultur, aber auch mit den Beziehungen zwischen den Regionen und Kontinenten der Welt, wie sie Édouard Glissant, der titelgebende Autor aus Martinique, in den kaum übersetzbaren Begriffen "Tout-monde" und "Relation" gefasst hat – dem Versuch, das Weltganze als Poesie der Beziehungen zu denken.

Zuschreibungen werden unleserlich

"Dreading the Map", heißt Barretts Arbeit: doppeldeutig, denn "to dread" heißt, dass einem vor etwas graut. Schwarze Menschen haben allen Grund, Karten zu fürchten. Ohne Karten wäre auch Amerika nicht entdeckt worden. Mit dem Lineal auf der Landkarte teilten die europäischen Mächte den afrikanischen Kontinent 1884 in Berlin untereinander auf. Gleichzeitig spielt Barrett aber auch auf die Dreadlocks der Rastafari an. Sie schreddert Karten und verflicht sie zu einer dreidimensionalen, schwebenden Installation, ungekämmt wie die Dreadlocks. Sie erobert den Raum – aber anders als die europäischen Eroberer.