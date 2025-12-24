Asylzentrum Tübingen: Menschen sehen, nicht verwalten

Im Asylzentrum stößt die Aussetzung des subsidiären Schutzes auf Unverständnis, es sei nicht nachvollziehbar, das im Grundgesetz verankerte Recht auf Familie anzugreifen. "Es ist nur Symbolpolitik", sagt Fuhr. "Das Argument der Regierung, damit die Botschaften zu entlasten, ist fadenscheinig." Allein wegen der Härtefallanträge entstehe eine Mehrbelastung der Botschaften, die zudem alte Anträge aktuell gar nicht mehr bearbeiten, demnach auch für keine zukünftige Entlastung sorgen.

Symbolpolitik fürs "Stadtbild"?

Der Familiennachzug betrifft größtenteils Frauen und Kinder, die nach Deutschland kommen würden. Grundvoraussetzung dafür ist unter anderem, dass die bereits vor Ort ansässige Person über eine Wohnung und einen Arbeitsplatz verfügt, sodass für die eigene Familie gesorgt werden kann. Al-Hussain spricht zwar ruhig, aber seine Worte tragen eine spürbare Schwere in sich: "Ich habe das Gefühl, die Politik versucht alles, um flüchtende Menschen allgemein von Deutschland fernzuhalten."

Weit hergeholt scheint sein Gefühl dabei mit Blick auf illegale Push-Backs an den EU-Außengrenzen, wieder aufgenommene Abschiebungen nach Griechenland oder die Einführung des für Geflüchtete eher unvorteilhaften Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) nicht zu sein. "Das Stellen von Asylanträgen wird schwieriger, allgemein das Recht auf Asyl immer weiter angegriffen", sagt Fuhr.

Ein Ort, an dem Zukunft beginnen kann

Dagmar Menz aus dem Vorstand des Asylzentrums wünscht sich, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, wieder das Gefühl bekommen, hier willkommen zu sein. Die aktuelle Bundespolitik fördere ein schräges und verzerrtes Bild, welches Geflüchtete in ein negatives Licht rückt. "Darunter leiden Menschen, die oft riesige Schritte leisten und sich wahnsinnig engagieren, um sich zu integrieren", so Menz. "Wir brauchen dringend einen positiven Blick auf Migration. Ich wünsche mir, dass die Leute wieder mehr aufeinander zugehen, sich kennenlernen, spielen, Tee trinken, zwischenmenschliche Barrikaden abbauen und ein kulturell vielfältiges Miteinander erleben." So, wie es im Tübinger Asylzentrum möglich ist.

Doch die tägliche Arbeit des Asylzentrums werde durch den bundespolitischen Kurs sehr erschwert, teilweise sei es gar zum Verzweifeln. Auch gesellschaftlich sei vieles schlimmer geworden als noch vor ein paar Jahren, vor allem der Rassismus bei der Wohnungssuche, berichtet Al-Hussain: "Wenn Ausländerfeindlichkeit in Medien und vor allem in der Politik deutlich zu erkennen ist, wird sie auch in der Gesellschaft immer sichtbarer." Glücklicherweise sei Tübingen jedoch "eine Bubble", nicht perfekt, aber besser als anderswo mit der Universität, dem sozialen Engagement von Studierenden, den vielen Ehrenamtlichen. Die breite Solidarität, die dem Asylzentrum entgegenschlägt, helfe dabei, nicht aufzugeben. Genauso wie die Dankbarkeit der eigenen Klient:innen, die dafür sorgt, immer weiterzumachen. Spätestens die Erinnerung an Al-Hussains eigenen Geschichte wirkt als Beweis dafür, dass das Asylzentrum auch dort Möglichkeiten schafft, wo der Staat Türen schließt. Dass Hilfe wirkt, Beratung wirkt, Angebote wirken. Dass Menschlichkeit wirkt. Wie in der Neckarhalde 40, wo Menschen nicht verwaltet, sondern gesehen werden.