Künstliche Intelligenz: Rechtsruck der Technik

Frau Gengler, Sie forschen zum Thema KI-Bias, also zu Vorurteilen, die durch Künstliche Intelligenz reproduziert werden. Welche Erkenntnisse konnten Sie zur Diskriminierung durch KI-Tools gewinnen?

KI basiert auf sehr detaillierten und komplexen statistischen Berechnungen mit sehr vielen Daten. Wenn wir über KI-Bias sprechen, sind die Daten, die zum Training verwendet werden, entscheidend, weil das, was in den Daten steckt, am Ende ähnlich in den Ergebnissen sichtbar wird. Ich habe mir sechs Text-zu-Bild-KI-Tools angeschaut und wie Personen in den Kontexten von Macht, Erfolg und Schönheit dargestellt werden. Ich habe festgestellt, dass Männer mehr repräsentiert sind, insbesondere wenn es um Macht und Erfolg geht. Frauen werden eher jünger dargestellt und sehr viel mehr sexualisiert. Diverse Ethnien, People of Color, waren insgesamt unterrepräsentiert.

Ist das nur ein Problem bei generativen KI-Werkzeugen oder auch bei Vorhersage-Tools, die etwa beim Filtern von Bewerbungen Menschenleben beeinflussen können?

Ich habe mich früher mit KI im Recruiting beschäftigt, unter anderem dem Recruiting bei Amazon mit einem KI-Tool, für die Auswertung von Lebensläufen von Bewerber:innen. Es wurde festgestellt, dass Lebensläufe von Frauen systematisch aussortiert werden. Die KI wurde mit Daten vergangener menschlicher Entscheidungen und auf Basis der letzten Jahre trainiert, in denen vor allem Männer eingestellt worden sind – wie es typisch im IT-Sektor ist. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, ob KI Recruiting fairer machen kann. Das Ergebnis war: Ja, KI könnte Recruiting fairer machen, wenn wir explizit versuchen, ungerechte Strukturen mit Hilfe von KI zu verändern.

KI reproduziert letztendlich nur gesellschaftliche Vorurteile. Ist es ethisch vertretbar, die Daten zu manipulieren?

Auf jeden Fall dürfen wir in die Daten eingreifen. Es ist sogar geboten, weil wir eben aktuell durch Künstliche Intelligenz mehr Ungerechtigkeit schaffen. Die bestehenden Ungerechtigkeiten in Bezug auf Gender, Herkunft, Ethnie und sozioökonomischen Hintergrund werden durch KI reproduziert und verstärkt. Die Daten, mit der die KI trainiert, werden sowieso erstmal bereinigt – aus einem gewissen Interesse heraus. Es sind eher privilegierte Personen in Tech-Firmen, die sie bearbeiten. Das bedeutet, dass die Daten, die dem System gefüttert werden, nicht neutral, sondern sowieso verzerrt sind. Man muss auch berücksichtigen, dass wir von historischen Daten lernen, die nicht unbedingt unsere aktuelle Gesellschaft und ihre Werte widerspiegeln. Frauenrechte sind ein Beispiel: Vergewaltigung in der Ehe wurde erst Ende der 1990er-Jahre in Deutschland strafbar, Frauen haben lange kaum Kredite bekommen und bezahlte Arbeit war für Frauen in der BRD bis 1977 illegal ohne Zustimmung des Ehemannes. Man muss da auf verschiedenen Ebenen arbeiten: Die politischen Rahmenbedingungen müssen sich ändern, aber auch die Unternehmen.

Zu den Rahmenbedingungen gehört die KI-Verordnung der EU, die 2026 vollständig in Kraft treten soll und Transparenzpflichten für KI-Anwendungen reguliert. Wird das helfen, KI fairer zu machen und Anwendungen mit hohen Risiken zu begrenzen?