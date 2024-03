VfB Stuttgart: Organisierte Mitgliederverarsche

Eine Woche später, am 7. März, diskutiert der Aufsichtsrat in einer regulären Sitzung, ob Vogt dem Gremium weiterhin vorsitzen soll. Drei Tage später, so berichtet es die "Stuttgarter Zeitung", sollen ihm die Aufsichtsratsmitglieder Meschke, Tanja Gönner und Peter Schymon einen Rücktritt aus "privaten und gesundheitlichen Gründen" nahegelegt haben, um den Weg für Gönner als neue Vorsitzende zu ebnen. Vogt wollte sich darauf nicht einlassen – also wird eilig eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen. Schon am 12. März 2024 steht die nächste Sitzung an, bei der über die Personalie Vogt abgestimmt wird. Kritiker:innen werfen ihm Inkompetenz vor, er sei mitunter schwierig im Umgang, intern gebe es viele Streitereien. Woher die große Dringlichkeit kommt, ihn binnen weniger Tage loszuwerden, ist für Außenstehende dennoch schwierig nachzuvollziehen: Denn sportlich gesehen spielt der VfB eine hervorragende Saison, die beste seit Langem. Doch schließlich stimmen sieben von elf Aufsichtsräten für eine Abwahl des alten AG-Vorsitzenden, bei zwei Gegenstimmen, einer Enthaltung und einer nicht abgegebenen Stimme.

Gönner will nicht dauernd auf 2017 schauen

Damit ist ein zentrales Versprechen, mit dem die Ausgliederung der Aktiengesellschaft vorangetrieben wurde, gebrochen. Der Vereinspräsident ist nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender der Aktiengesellschaft. Eine schriftliche Vereinbarung, die eine Personalunion verbindlich gewährleisten würde, gibt es nicht. Sie wäre rechtlich wohl auch wirkungslos, wie der Gesellschaftsrechtler Alexander Scheuch in der "Sportschau" erklärt: "Der Aufsichtsrat einer AG kann immer autonom seinen Vorsitzenden wählen. So was kann man nicht in die Satzung schreiben." Eine AG sei "mit Sicherheit die schlechteste Wahl, wenn es um die Wahrung der Rechte von Vereinsmitgliedern geht. Denn der Vorstand ist nicht weisungsgebunden". Vogts Nachfolgerin, die nie von VfB-Mitgliedern gewählte Tanja Gönner, erklärt nun gegenüber dem SWR lapidar: "Man muss wahnsinnig aufpassen, ob man jetzt ständig Bezug nimmt auf das, was 2017 war. Oder ob man sagt, Dinge haben sich weiterentwickelt. Ich würde mir wünschen, dass man mehr in die Zukunft schaut."