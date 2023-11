AfD-Bürgerdialog: Ein absurdes Paralleluniversum

Doch weil Spaniel am Verständnis der Grundlagen scheitert, ist seine Laienanalyse Ausgangspunkt einer drastischen Diagnose: Die Politik der Regierung ist "mindestens fahrlässig, im schlimmsten Fall Sabotage". Denn es gebe die "einfache Lösung", am Verbrennungsmotor festzuhalten. Ebenso gibt es laut Spaniel übrigens einen "einfachen Grund", warum die Deutsche Bahn in einem schlechten Zustand ist: zu wenig Geld. In der Schweiz gäben sie das Vierfache pro Kopf aus, aber ob die AfD das wirklich will, weiß er auch nicht. Er ist sowieso nicht dafür, Menschen in den öffentlichen Nahverkehr zu zwingen, sondern für Wahlfreiheit. Dann sagt er nicht ohne Stolz: "Wir sind die einzige Interessenvertretung des Autos im Land" und vollendet seine von Falschbehauptungen und Halbwahrheiten gespickten Ausführungen mit dem Bonmot: "Die Verlogenheit in der Politik, diese Heuchelei: Das ist der Grund, warum es uns gibt und warum wir so wichtig sind."

Moderator Mürter ist hellauf begeistert und kündigt nun "Mister Hammelsprung" an. Jürgen Braun, Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Waiblingen, sorgte Ende 2018 für Schlagzeilen, als er die Beschlussfähigkeit des Bundestags anzweifelte, wenn auch ohne Erfolg. Braun war mal Ressortleiter der Themen Umwelt und Wirtschaft beim MDR und unterrichtete als Dozent Journalismus. Er ist überzeugt, dass Deutschland von "den verrücktesten Politikern der Welt" regiert wird, denn eine "grüne Weltuntergangssekte" sei an der Macht, nicht erst seit der Ampel: "Angela Merkel war die erste grüne Kanzlerin", ohnehin werde ganz Deutschland insgeheim von den Grünen regiert, und die AfD sei die einzige Partei seit Jahrzehnten, "die sich traut das Gegenteil von dem zu fordern, was die Grünen wollen". Wenn er Kretschmann hört, wird ihm schlecht, sagt Braun und versucht sich an einer Imitation, die eine Menge Gelächter unter den etwa 50 Anwesenden einheimst. Dann erzählt er das Märchen "Des Kaisers neue Kleider". Alle hätten mitgemacht, bis ein mutiges Mädchen die Wahrheit ausgesprochen hat. "Das ist der AfD-Moment", meint Braun. "Unsere Politiker sind nackt."

Niemand nimmt dieser Frau ihre Schweinshaxe weg

Das Publikum feixt und johlt, auch der Moderator wirkt zufrieden. Er hält auch nicht viel von Kretschmann, versichert Mürter, ist sich aber nicht sicher, ob es besser wird, wenn "der alte Opa" bald in Rente geht. "Eine Nachfolgerin soll ja auch schon auserkoren sein: Backnang. Die Frau Ricarda Lang hat ja schon ihre Ambitionen angekündigt. Und ich dachte immer, die fetten Jahre sind vorbei." Nie war das Gelächter an diesem Abend lauter als bei dieser Kombination von Lüge und Beleidigung. Entsprechende Ambitionen hat Lang allerdings nie formuliert und unter Kenner:innen der Landespolitik gilt die grüne Parteivorsitzende und Bundestagsabgeordnete nicht gerade als die wahrscheinlichste Nachfolgerin.

Zuletzt hat Katrin Ebner-Steiner ihren Auftritt, Abgeordnete im Münchner Landtag. Sie macht klar, dass ihr Robert Habeck nicht die Schweinshaxen wegnehmen wird. In breitem Dialekt arbeitet sie die Parallelen zwischen Schwaben und Bayern heraus, von der Liebe zum Bier bis zur Leidenschaft für Technologie: "Schwaben und Bayern können verdammt gute Autos bauen mit den besten Verbrennern der Welt." Die AfD wären die einzigen, die aufstehen gegen die regierende "Beutegemeinschaft der Abgehalfterten und Ahnungslosen". Die Schwarzen seien im Inneren vergrünt, sagt sie über die politische Landschaft, und die Freien Wähler aus Bayern seien am Ende des Tages eben auch nur Systemlinge. Wobei dem Vorsitzenden Hubert Aiwanger die "einzige Funktion" zukomme, "kritische Bürger wieder ins System zurückzuholen".

Eigentlich hätte auch noch der Abgeordnete Kaufmann reden sollen. Aber er muss sich entschuldigen. Obwohl seine Parteifreund:innen alles für die Autobahn tun, dieses angebliche Symbol der Freiheit, schaffte er es nach vielen Stunden im Stau nicht mehr in den Kursaal.