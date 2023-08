Streit um Freiburger Weihnachtsmarkt: Klima versus Glühwein

Die Ankündigung einer Abbauverfügung vom 8. November bis zum 25. Dezember beantwortete das Klimacamp also per Anwaltsschreiben, das eine erzwungene vollständige Räumung des Rathausplatzes als rechtswidrig bezeichnet. Die juristische Auseinandersetzung in Freiburg könnte auch eine bundesweite Relevanz haben, gibt es doch wenig Rechtsprechung, die auf Dauer angelegte Protestcamps in den Blick nimmt. 2022 erklärte das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil zum Klimacamp gegen den Kohleabbau im Rheinland: "Auf eine gewisse Dauer angelegte Protestcamps wie das in Rede stehende Klimacamp sind als Versammlungen durch das Grundrecht der Versammlungsfreiheit geschützt, wenn sich aus der Gesamtkonzeption des Veranstalters nach objektivem Verständnis ein auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteter kommunikativer Zweck ergibt." Es schränkt aber ein – und darauf beruht die Hoffnung der Stadt Freiburg, Recht zu bekommen –, je länger eine "solche Versammlung dauern soll, desto höheres Gewicht erlangen Rechte Dritter und öffentliche Belange, die durch das Camp beeinträchtigt werden können".

Was hat nun Vorrang? Die Tradition des Glühweintrinkens oder eine von vielen Protestmaßnahmen gegen das Verheizen des Planeten? Darüber werden wohl die Gerichte urteilen müssen. Auf das Angebot des Klimacamps, sich zu verkleinern und in den Weihnachtsmarkt zu integrieren, will die Stadt Freiburg offenbar nicht eingehen. Insgesamt weist der Markt inzwischen über 130 Stände auf, die sich längst weit über den Rathausplatz ausgebreitet haben. Der Weihachtmarkt soll störungsfrei wie gewohnt, eben ganz normal stattfinden. Ein Klimacamp, das darauf hinweist, dass es solche "Normalität" mit der Klimakatastrophe bald nicht mehr geben könnte, behindert den Eskapismus.