Film über Stuttgart 21: Die Bewegungsfreiheit des Kamels

Während Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann deutlich das Unbehagen anzumerken ist, das von ihm einst bekämpfte Projekt nun mitbegleiten zu müssen, freut sich Bildhauer Peter Lenk offenbar umso mehr, die Mängel des Projekts besonders hämisch und eloquent zu kommentieren. Lenk lieferte auch das Stichwort für den Titel: S 21 erinnere ihn an das Trojanische Pferd – bekanntlich auch ein vergiftetes Geschenk.

Es mag auch an der langen Geschichte des Projekts liegen, dass es arg viele ältere grauhaarige Männer sind, die zu Wort kommen. Umso erfrischender, dass sich zur katastrophalen Klimabilanz des Projekts auch junge Frauen von Fridays for Future Stuttgart wie Nisha Toussaint-Teachout äußern. Haarsträubend sind die aufgezählten Täuschungen und Manipulationen bei Kapazität und Kosten, bei Schlichtung, Stresstest und Volksabstimmung, freilich unabhängig davon, wer sie benennt.

Überrascht vom Ausmaß des "Stuttgart 21 2.0"

Gietinger selbst kannte schon viele Kritikpunkte des Projekts, staunte aber dennoch im Laufe des Drehs noch über manches. "Tatsächlich überrascht" habe ihn das gigantische Ausmaß der neuen geplanten Ergänzungsprojekte, die einige Mängel der ursprünglichen Planung beheben sollen: Diese seien vom Umfang fast ein neues S 21, "ein Stuttgart 21 2.0". Pfaffensteigtunnel, P-Option, Nordzulauf und ein Ergänzungskopfbahnhof würden den bestehenden rund 60 Kilometern Tunnel noch einmal gut 40 Kilometer hinzufügen, inklusive enormer Kosten und riesigen CO2-Ausstoßes durch die Bauarbeiten und den benötigten Beton. "Und das ist ja leider kaum bekannt in der Bevölkerung", so Gietinger. Auch nicht klar sei ihm das Ausmaß der Brandschutzmängel gewesen, "dass das mit die gefährlichsten Tunnel überhaupt sind".

Während der schon fertige Film zur Berliner S-Bahn eine reine Dokumentation ist, hat Gietinger in "Das Trojanische Pferd" auch einige Spielszenen integriert – mit der Figur des fiktiven Herr Büro, eines unverbesserlichen S-21-Fans, was bisweilen zu etwas hölzernem Slapstick führt. "Damit das Ganze nicht zu traurig wird, brauchte ich noch eine Buffo-Figur", erklärt Gietinger, und die Reaktionen bei den ersten Probevorführungen hätten ihn darin bestätigt.

"Ich bin ja immer dafür, über die Form hinauszugehen", sagt der Regisseur, was sich verstärkt gegen Ende des Films zeigt. Da wird es gelegentlich leicht überdreht, wenn etwa Heiner Geißler zu Besuch aus der "Tunnelhölle" kommt oder mit einer Sequenz aus dem Beatles-Film "Help!" ein gewagter Bogen zu den Demonstrationen im Sommer 2010 geschlagen wird. Ein Song der Fab Four könnte nach dem Film allerdings gut als Mahnung an die Projektbetreiber stehen: Let it be.



Film-Premiere "Das Trojanische Pferd" am Montag, dem 21. November um 19 Uhr im Stuttgarter Kino Delphi, Tübinger Straße 6. Neben dem Regisseur Klaus Gietinger ist DUH-Chef Jürgen Resch auf dem Podium. Weitere Termine auch in anderen Kinos in der Region im Dezember – alle Termine und die Spendenadresse hier.