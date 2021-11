Gewalt gegen Frauen: Tatort überall

Schockierende Beispiele

Sie sind couragiert, ideenreich und selbst betroffen. Sie kämpfen mit Kreide gegen An- und Übergriffe, gegen verbale und körperliche Gewalt. Und sie erfahren nicht immer den Zuspruch, den sie verdienen – ganz im Gegenteil. Franziska Peil ist Aktivistin gegen Catcalling. Der Begriff steht für Anzüglichkeiten vor allem im öffentlichen Raum, etwa verbale sexuelle Belästigung. Die Frauen dokumentieren das Geschehene sofort mit Kreide an Ort und Stelle auf dem Gehweg, dem Platz oder der Straße. "Wir wollen mit schockierenden Beispielen aufrütteln", sagt Peil, "und klarmachen, unter welchen Bedingungen wir leben, auf dem Nachhauseweg, in der Bahn, letztlich überall." Für Peil ist die Benachteiligung eines Geschlechts "auch Ausdruck der Wirtschaftsform, in der wir leben, deshalb müssen wir am System schrauben".

Erstmals hat sich das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen wissenschaftlich mit Catcalling und den Auswirkungen einschlägiger Erfahrungen befasst. Über die Hälfte der Befragten gab an, ängstlicher geworden zu sein, sich seit den Erlebnissen an bestimmten Orten unsicher zu fühlen, besonders wenn sie nachts allein unterwegs sind. 40 Prozent meiden bestimmte Orte oder Routen, acht Prozent haben sogar ihren Kleidungsstil geändert. "Viele Teilnehmende fühlen sich gekränkt, bloßgestellt und zum Objekt herabgewürdigt, manche schämen sich seit den Belästigungserfahrungen ihres Körpers. Depressionen, Schlafstörungen, Müdigkeit oder Antriebsarmut können die Folgen sein", schreibt die Autorin Laura-Romina Goede. Ein entscheidendes Ergebnis der Studie sei, "dass die Sensibilisierung für das Thema in der Öffentlichkeit erhöht werden muss, insbesondere an Orten und Plätzen, an denen Catcalling vermehrt auftritt". Und noch ein Ergebnis liegt auf dem Tisch: 84 Prozent der fast 4.000 online Befragten sind dafür, gegen die Täter Geldbußen oder -strafen zu verhängen. (jhw)