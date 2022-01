Schad' ums Rad

"Mit großer Tatkraft und Leidenschaft": Todesanzeige für den AfD-Politiker Bernd Grimmer in der StZN-Weihnachtsausgabe. Foto: Kontext

Der Abgeordnete empfand es als "Impertinenz, die AfD wider besseren Wissens mit Antisemitismus und Homophobie in Verbindung zu bringen". Nachdem sich Wolfgang Gedeon, der gerichtsfest als Holocaust-Leugner bezeichnet werden darf, 2016 aus der Landtagsfraktion der AfD zurückziehen musste, gehörte Grimmer allerdings zu dem Kreis, der ihm die Treue hielt und noch Monate nach dem Eklat zusammen mit dem Antisemiten in Pforzheim auftrat. Wenige Wochen vor seinem Tod in Folge einer Covid-19-Infektion befand der wissenschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, 71 und ungeimpft: "Das Corona-Regime hierzulande kann nur noch als krank bezeichnet werden."

Pietät bedeutet, auf all dem nicht herumzureiten. "Unsere besondere Anteilnahme gilt seiner Frau, seinen beiden Kindern und seinen nächsten Angehörigen", schreibt die Landtagspräsidentin in Trauer um die geschätzte Persönlichkeit.

*

Wenn es in Zeiten einer Pandemie mit mutierenden Virusvarianten, bei schwindelerregenden Inflationstendenzen und im Angesicht eines abschmelzenden Apokalypse-Gletschers ein Thema gibt, das um keinen Preis vernachlässigt werden darf, dann ist es, ganz recht, das Stuttgarter Riesenrad auf dem Schlossplatz (Kontext berichtete hier, hier, hier, hier und hier). In seiner Ansprache für die Weihnachtstage und Neujahr hatte Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) es noch zum "Symbol der Zuversicht, des Aufbruchs und des Optimismus" erklärt. Und jetzt – wird das Rad scheibchenweise abgebaut. Und Stuttgart steht ohne sein neues Wahrzeichen da wie der Ernie ohne den Bert.