Messergewalt, Asylpolitik und Populismus: Hemmungslos und faktenfrei

Natürlich will Hummel den grünen Koalitionspartner vor sich hertreiben, natürlich nimmt er wissentlich in Kauf, mit einem Schwall ganz unterschiedlicher Argumente Verwirrung zu stiften – dies in der naiven Hoffnung, die CDU könnte profitieren, obwohl oft genug gegenteilige Erfahrungen gemacht wurden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird sich das am kommenden Wahlsonntag wiederholen.

Zu Fragen des subsidiären Schutzes stapeln sich Doktorarbeiten und juristische Kommentare auf Hunderten von Seiten, zu Hintergründen und zu Geschichte. Ziel der dazugehörigen EU-Richtlinie war, Lücken im Asylrecht zu begegnen, wenn Menschen Folter oder Krieg drohen, dies aber nicht für eine Bleibeberechtigung ausreicht. Ziel war ausdrücklich nicht, neue Lücken zu reißen, was auch höchstrichterlich mehrfach bestätigt ist.

In den Tagen nach Solingen zählen indessen solche Fakten in der Asyl- und Migrationsdebatte noch weniger als in ruhigeren Zeiten. Gerade der baden-württembergischen "Alternative für Deutschland" (AfD) ist gelungen, womit Anfang der Neunzigerjahre schon die "Republikaner" erfolgreich waren: Die Achse der politischen Mitte wird nach rechts verschoben. Nicht einmal lange Jahre für ihre Besonnenheit gerühmte Politiker wehren sich mit der notwendigen Entschiedenheit. Oder wie soll es zu verstehen sein, wenn Kretschmann davon spricht, dass "massenweise Menschen über das Asylrecht zu uns kommen"? Massenweise heißt bezogen auf die im Land lebenden, jetzt unter besonderem Druck stehenden: rund 100.000 Geflüchtete aus Syrien und 40.000 aus Afghanistan – gemeinsam nicht einmal 1,5 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Geschwätz statt Politik

Trotzdem gibt es viel Applaus für die brieflich und ultimativ vorgetragene Forderung des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz, überhaupt keine Menschen aus Syrien und Afghanistan mehr aufzunehmen. CDU-Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel ist dafür und unterstützt so die an Olaf Scholz herangetragene Idee, die Abstimmung dazu im Bundestag freizugeben. "Wer bei den Grünen, in der FDP oder in Ihren eigenen Reihen nicht mitmacht, der bleibt dann am Wegesrand stehen", schreibt Merz süffisant. Niemals würde Hagel einem solchen Vorgehen im Landtag zustimmen, zum Beispiel in der für die Zukunft von hunderttausenden Kindern und Jugendlichen entscheidenden Bildungspolitik. Und im Übrigen weiß Merz natürlich, dass die Ampel unverzüglich Geschichte wäre, wenn Scholz der Idee folgte.