Nach dem Katastrophensommer 2026: Wie wird die Fischerei hitzefest?

Schnek will weitermachen – aber wie kann er seine Forellen künftig vor den Hitzewellen schützen? Das Anbringen schattenspendender Solarpaneele sei zwar grundsätzlich sinnvoll und würde sich langfristig auch amortisieren, der 53-jährige Fischwirt kann sie aber nicht finanzieren. Jetzt will er seinen Fischbesatz so steuern, dass er den Betrieb im Hochsommer für zwei Monate schließen kann. "Mal sehen, wie ich damit über die Runden komme."

Das Forellensterben in Döbeln gehörte zu den spektakulärsten Fällen dieses Hitzesommers. Doch auch in anderen Regionen Deutschlands sind Millionen Fische, Amphibien und andere Wassertiere der Trockenheit und den hohen Temperaturen zum Opfer gefallen.

Motorboote als Notbelüftung

Mit 41,8 Grad in Möckern-Drewitz wurde im Juni in Sachsen-Anhalt ein neuer bundesdeutscher Allzeitrekord gemessen. Die über Monate heißeste Region in Deutschland war aber der Südwesten. Ingo Kramer, Biologe und Geschäftsführer des Fischereiverbandes Baden-Württemberg, sah sich mit einer Hitze konfrontiert, "die ich in meinen mehr als 30 Jahren beim Verband noch nie erlebt habe". Aber, fügt Kramer hinzu, "ich fürchte, das werde ich jetzt jedes Jahr sagen!" Viele Fließgewässer im Südwesten waren komplett ausgetrocknet, bei den stehenden Gewässern wurde mit Belüftern oder – auch das gab es – im Kreis herumfahrenden Motorbooten das Wasser aufgesprudelt, um Sauerstoff einzutragen.