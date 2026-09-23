Gewerkschaftsdemos: Ende der Harmonie

Doch nicht alle Politiker:innen der Regierungsparteien sind damit einverstanden. Sascha Binder, Fraktionsvorsitzender der SPD im Stuttgarter Landtag, forderte jüngst den Erhalt der "Rente mit 63". Die Sozialdemokrat:innen haben in Baden-Württemberg einen schweren Stand. Bei der letzten Wahl im März konnten sie sich geradeso mit 5,5 Prozent in den Landtag retten, mit nur zehn Abgeordneten als schwächste Fraktion. Inhaltliche Flexibilität führt zu einem Glaubwürdigkeitsproblem: Der Landesvorsitzende Robin Mesarosch schimpft über Kanzler Merz, seine Co-Vorsitzende Isabel Cadematori stimmt als Bundestagsabgeordnete für den Regierungskurs.

Die Parteilinke Leni Breymaier versteht das Dilemma. Zwei Legislaturperioden saß die gebürtige Ulmerin für die SPD im Bundestag. Zugleich ist sie Gewerkschafterin, führte neun Jahre den Verdi-Landesbezirk. Es sei illusorisch, bei einem Wahlergebnis von 16 Prozent zu erwarten, dass sich die SPD in der Regierung zu 100 Prozent durchsetzen könnte, sagt sie am Telefon. Würde die Partei alleine regieren oder gäbe es eine progressive Mehrheit – etwa Rot-Rot-Grün – "würde die Sache ganz anders aussehen". Als Abgeordnete habe sie sich den Luxus geleistet, auch mal gegen ihre Partei und Fraktion zu stimmen. "Ich bin froh, dass ich nicht mehr im Bundestag bin, dass ich darüber nicht abstimmen muss", sagt sie über die geplanten Reformen. Ob sie dagegen stimmen würde? Da sei sie sich nicht sicher, sie sei jedenfalls froh, dass sich diese Frage für sie nicht stelle. Fest steht: Breymaier wird an diesem Samstag, 26. September zur Kundgebung des DGB am Schlossplatz gehen.

Gewerkschaften in der Defensive

In 15 Städten rufen die Gewerkschaften an diesem Tag unter dem Motto "hart verdient" zu Demonstrationen gegen den Kahlschlag auf, so auch in Stuttgart und Freiburg. "Ich halte es für eine Überlebensfrage für die Sozialdemokratie, es sich nicht mit den Arbeitnehmern, die noch zu ihr halten, zu verscherzen", sagt Kai Burmeister gegenüber Kontext. Der baden-württembergische DGB-Vorsitzende hat selbst ein SPD-Parteibuch. Er spricht also auch aus persönlicher Betroffenheit, wenn er sagt: "Mit der SPD gibt es mal bessere, mal schlechtere Zeiten." Korrekturen bei den Reformen seien notwendig, Teile der Politik hätten das bereits verstanden, meint Burmeister. Er verweist auf die Ost-CDU-Ministerpräsidenten und die Sozialdemokratin Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, die ebenso an der abschlagfreien Rente nach 45 Beitragsjahren festhalten wollen.

Auch die DGB-Bundesvorsitzende Yasmin Fahimi ist Sozialdemokratin, saß fünf Jahre im Bundestag und war Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium unter Andrea Nahles. Fahimi kritisierte zwar das Reformpaket der Regierung, erkannte darin aber auch "richtige Signale für Beschäftigung, Wachstum und Entlastung". Kritiker:innen vermuten, dass sie sich unter anderem wegen ihrer SPD-Mitgliedschaft zu der Aussage hinreißen ließ. Burmeister dementiert: Auch SPD-Politiker:innen würden nicht mit Samthandschuhen angefasst.