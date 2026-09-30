Gewalt gegen die Cruising-Szene: Angriffe auf queere Sichtbarkeit

Erst im März 2026 ist mit der Monografie "Paragraf 175 StGB in der jungen Bundesrepublik – Verfolgung und staatliche Repression" die erste umfangreiche Auseinandersetzung im akademischen Kontext publiziert worden: J. Noah Munier forscht als akademische Mitarbeiter:in am Historischen Institut der Universität Stuttgart, hat umfangreiches Quellenmaterial ausgewertet und bestätigt die Einschätzung, dass in Baden-Württemberg "homo- und bisexuelle Männer im Bundesvergleich besonders stark verfolgt" wurden. Sogar so weit, dass es "maßgeblichen Anteil an der gesteigerten bundesweiten Verfolgung" hatte. Am Höhepunkt der Verfolgung durch Paragraf 175 StGB lag die Anzahl der verurteilten Menschen zudem höher als in bevölkerungsreicheren Bundesländern wie Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Als Gründe für die hohe Verfolgungsrate sieht Munier ein "Zusammenwirken von Institutionen" wie Polizei, Justiz, Medizin sowie Psychiatrie. Hinzu kamen Denunziationen aus der Bevölkerung, deren "Triebkräfte" aber noch weiter erforscht werden müssten. Besonders von queerfeindlicher Verfolgung betroffen waren Jugendliche und junge Erwachsene. Durch erhöhte polizeiliche Kontrollen wurden viele Orte der queeren Community wie Bars, aber auch Cruising-Treffpunkte in öffentlichen Schwimmbädern und Toiletten nachhaltig zerstört. Munier konnte offenlegen, dass dafür extra weitere Beamte eingestellt wurden. Erst gegen Ende der 1960er-Jahre fand ein gesellschaftliches Umdenken statt, das auch in die Institutionen sickerte.

Sabotierte Schutzräume?

Viele Jahrzehnte später schien das Stuttgarter Polizeipräsidium untermauern zu wollen, dass sich die Mentalität gewandelt hat: "Cruising ist geil und macht Spaß!", steht in der 2022 veröffentlichten Broschüre "Cruising mit Respekt". Darin räumt die staatliche Ordnungsmacht sogar ein, dass es "viele Gründe für Cruising" geben könne, vom anonymen Sex bis zum "Kick, erwischt zu werden". Von Wald und Strand, Parks und Parkplätzen über Saunen, Kinos, Einkaufszentren und Schwimmbäder habe das Cruisen "eine lange Tradition und wird weltweit praktiziert". Das sei auch legal, es gelte nur zu beachten, dass der Sex "ausschließlich einvernehmlich und unter Erwachsenen" erfolgt, niemand Unbeteiligtes unfreiwillig zusehen muss und kein Müll liegen gelassen wird.

Im Kontrast zu dieser betonten Offenheit stehen Polizeieinsätze der vergangenen Monate, die bei der Szene schlimme Erinnerungen wach werden lassen. Im Dezember 2024 schilderten Betroffene gegenüber der "Stuttgarter Zeitung", wie sie beim Cruisen am Fernsehturm plötzlich im Lichtkegel einer Taschenlampe standen, wobei die Beamten auch gedroht hätten, die Hunde von der Leine zu lassen, da seien "Leute gejagt worden wie irgendwelche Tiere". Was die rechtliche Grundlage für den Einsatz war, bleibt offen. Clemens Arzt, Professor für Polizeirecht, beurteilt es gegenüber der StZ als "zweifelhaft", dass hier im Wald der Tatbestand einer "Erregung öffentlichen Ärgernisses" erfüllt war. Er vermutet, "dass es hier nicht um eine Strafverfolgung ging, sondern eher um staatliches 'Flagge zeigen', um Beschwerden im Allgemeinen nachzukommen".

Nur zeigte der Staat eben keine Pride Flag. Und die Zahl der Beschwerden rund um den Fernsehturm scheint überschaubar: Die Stadtverwaltung bestätigt zwei eingegangene Beschwerden für das Jahr 2024, dem gegenüber stehen 20 Kontrollen. Hinzu kommen Rodungsarbeiten, die Sichtschutz und Diskretion im Weg stehen – Gerüchten zufolge, weil der Fernsehturm als Weltkulturerbe im Gespräch ist und die Cruising-Szene vor einer möglichen Ehrung vergrämt werden solle.