Von Kolumbien nach Baden-Württemberg: Kohle immer nur für die einen

Land zerstört, Menschen vertrieben

El Cerrejón gilt als eine der größten offenen Kohleminen der Welt, wenn nicht als die größte. Sie hat sich auf einer Fläche von etwa 78.000 Hektar durch die Halbinsel La Guajira gefressen. Das entspricht in etwa der Fläche Hamburgs. Das hat für das Land und die Menschen dort gravierende Folgen. Flüsse wurden umgeleitet, die Luft wird durch Staub verschmutzt, der Wasserverbrauch im Tagebau ist gewaltig mit Folgen für das Grundwasser. Das wiederum macht Viehzucht und Landwirtschaft – wichtig für die Wayúu – immer schwieriger. Immer wieder ist in den vergangenen Jahren über Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Kohleabbau berichtet worden. Zahlreiche örtliche, nationale und internationale Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Auswirkungen, fordern eine Schließung der Mine und eine Renaturierung der riesigen Fläche. El Cerrejón gehört dem Schweizer Rohstoffunternehmen Glencore.

Glencore wiederum gilt als eine der weltweit größten Unternehmensgruppen im Bereich Rohstoffhandel und Bergwerksbetrieb. Nach Angaben des Unternehmenssprechers wurden in El Cerrejón im vergangenen Jahr 16,8 Millionen Tonnen Steinkohle abgebaut. Rund 13.000 Menschen sind dort beschäftigt, sowohl Angestellte als auch auftragnehmende Subunternehmer. Die Abbaurechte von Glencore für El Cerrejón laufen bis Februar 2034, dann fällt die Mine an den kolumbianischen Staat zurück. Im Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmensgruppe für das vergangene Jahr ist El Cerrejón ein eigener Abschnitt gewidmet. Darin wird unter anderem ein Community-Team erwähnt, dem auch Angehörige der Wayúu angehören. "Sie tragen dazu bei, dass der Minenbetrieb die kulturellen Überzeugungen und Traditionen der Wayúu respektiert", heißt es in dem Bericht. Schon 2016 waren die Minenbetreiber vom kolumbianischen Verfassungsgericht dazu verpflichtet worden, gemeinsam mit den Wayúu und anderen dort lebenden Gemeinschaften "Projekte zur Minderung und Kompensation von Umwelt-, Sozial- und Kulturauswirkungen zu entwickeln". Ergebnis: "Bis Ende 2025 hatte Cerrejón mit den meisten Gemeinschaften im Umfeld des Betriebs Vereinbarungen getroffen." Diese beinhalten demnach "Projekte zur Einkommensschaffung, Initiativen zur Stärkung der Kultur sowie der Bau von Infrastruktur zum allgemeinen Nutzen der Gemeinschaft". Das Unternehmen setze sich für eine verantwortungsvolle Übergabe der Bergbauanlagen, der Infrastruktur und der Betriebsflächen nach Auslaufen der Abbaurechte ein, teilt der Sprecher mit. "Zu diesen Maßnahmen gehören: die schrittweise Rekultivierung der vom Bergbau betroffenen Flächen; die Ausweisung von Schutzgebieten zur Erhaltung der biologischen Vielfalt; sowie die Entwicklung sozialer Initiativen, die zur Schaffung widerstandsfähiger Gemeinschaften beitragen."

Die Landesregierung soll Verantwortung übernehmen

Die EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) hat im vergangenen Jahr 1,9 Millionen Tonnen Kohle aus Kolumbien bezogen. Aktuell werden damit nach Unternehmensangaben noch drei Steinkohlekraftwerke betrieben: das Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe, Block 8 (RDK8), Block 2 des Heizkraftwerks Altbach (HKW 2) und ein Kraftwerk in Rostock, an dem die EnBW beteiligt ist. Dazu kommen einige Blöcke in der Netzreserve wie Block 7 in Heilbronn. "Nach aktuellem Stand plant die EnBW einen Kohleausstieg bis 2028, sofern die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen dies ermöglichen", teilt eine EnBW-Sprecherin mit. "Wir stehen seit vielen Jahren in einem engen und kontinuierlichen Austausch mit den Kohleunternehmen im Norden Kolumbiens, ebenso wie mit der dortigen Zivilgesellschaft", so die Sprecherin weiter. Die EnBW richte ihr Handeln "konsequent an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte aus". Und: "Zusätzlich finden regelmäßig Reisen der EnBW in die Produktionsländer statt, um uns nicht nur mit unseren Produzenten, sondern auch mit weiteren Stakeholdern aus der Zivilgesellschaft, mit Regierungsvertreter:innen sowie mit Länder- und Menschenrechtsexpert:innen auszutauschen."